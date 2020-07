15 lug 2020 14:00

ADRIANO BARCOLLA MA NON MOLLA...L’ALCOL – L'EX CALCIATORE TROVATO IN STRADA UBRIACO NELLA FAVELA DI RIO - IL VIDEO HA SPACCATO I SOCIAL: ALCUNI LO CONDANNANO PER AVER PARTECIPATO AD UN EVENTO DI MASSA CON L'EMERGENZA COVID CHE C'E' IN BRASILE - MA C'È ANCHE CHI LO DIFENDE, DICENDO CHE L'EX CENTRAVANTI HA IL DIRITTO DI FARE TUTTE LE CAZZATE CHE VUOLE - VIDEO