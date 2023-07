30 lug 2023 09:10

UN AFFARE DIVINO: DALLA "DEA" AI "RED DEVILS" - L’ATALANTA HA RAGGIUNTO L’ACCORDO CON IL MANCHESTER UNITER PER RASMUS HOJLUND PER 84 MILIONI DI EURO – L’ATTACCANTE DANESE SI TRASFERISCE IN INGHILTERRA DOPO SOLAMENTE UNA STAGIONE IN ITALIA IN CUI HA SEGNATO 10 GOL IN 34 PARTITE – UNA PLUSVALENZA DA RECORD PER L’ATALANTA, CHE L’ANNO SCORSO AVEVA PAGATO 17 MILIONI PER COMPRARE IL 20ENNE DALLO STURM GRAZ...