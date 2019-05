AGNELLI A BAKU DA SARRI! ‘TUTTOSPORT’ SPARA LE FOTO DEL PRESIDENTE DELLA JUVE (E DELL'ECA) CHE ALLOGGIA NELLO STESSO HOTEL DEL CHELSEA - STAMATTINA I DUE SI SONO INCROCIATI E SALUTATI: PURE UN ANNO FA PER CR7 FU IL PRESIDENTE A MUOVERSI IN PRIMA PERSONA (AGNELLI RIPARTIRA' PRIMA DELLA PARTITA)

Stefano Pasquino per www.tuttosport.com

agnelli da sarri

Andrea Agnelli da Maurizio Sarri a Baku. Il presidente della Juventus è atterrato nella capitale dell’Azerbaigian e si trova all’hotel Four Seasons in Neftchilar Ave, lo stesso cinque stelle dove alloggia il Chelsea che stasera si giocherà la finale di Europa League con l’Arsenal.

agnelli blitz per ronaldo

Agnelli è ufficialmente in Azerbaigian per partecipare all’Esecutivo Uefa in quanto presidente dell’Eca (ripartirà prima della partita) però il fatto che sia passato pure dall’hotel dove alloggia il Chelsea (ufficialmente pre preparare la riunione) è stato quanto meno sospetto. L’incrocio Il contatto c’è stato all’interno del cinque stelle: Agnelli e Sarri si sono incrociati e salutati: difficile pensare che sia l’occasione per parlare di futuro in un giorno tanto importante per il tecnico, ma questa strana coincidenza suona come un ulteriore indizio di quanto sia ormai grande il feeling con il mondo Juve. Tra l’altro, c’è un’altra curiosa coincidenza con Cristiano Ronaldo: pure un anno fa fu il presidente a muoversi in prima persona per garantire alla Juve l’acquisto più importante dell’estate. E chissà che il blitz a Baku e le foto di Agnelli al Four Seasons pubblicate da Tuttosport non diventino le immagini iconiche di un matrimonio che si celebrerà nei prossimi giorni.

sarri andrea agnelli andrea agnelli sarri napoli sarri sarri guardiola agnelli ronaldo andrea agnelli