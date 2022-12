15 dic 2022 15:04

AGNELLI E PEREZ, BECCATEVE ‘STO SILURO SULLA SUPERLEGA – L’UEFA E L’ECA (L’ASSOCIAZIONE DEI CLUB EUROPEI) GODONO DOPO IL PARERE (NON VINCOLANTE) DELLA CORTE UE CHE GIUDICA NON CONTRARIE AL DIRITTO COMUNITARIO LE NORME UEFA SUL TEMA SUPERLEGA E SPARANO A ZERO CONTRO “QUEI POCHI EGOISTI CHE CERCANO DI SCONVOLGERE IL CALCIO EUROPEO PER CLUB E MINARE I VALORI CHE LO SOSTENGONO"