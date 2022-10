24 ott 2022 19:40

AGNELLI SCANNATI - CHIUSA L'INDAGINE SULLE PLUSVALENZE: AVVISI DI GARANZIA PER I VERTICI DELLA JUVE - LA PROCURA CONTESTA I REATI DI FALSO NON SOLO NELLE COMUNICAZIONI SOCIALI MA ANCHE IN QUELLE RIVOLTE AL MERCATO - I PM HANNO MESSO NEL MIRINO ANCHE LA "MANOVRA STIPENDI", QUELLA CON CUI LA SOCIETÀ HA MESSO IN SICUREZZA I CONTI DURANTE LA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA DI COVID-19