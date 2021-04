19 apr 2021 18:54

AGNELLI, SENTI DRAGHI – ANCHE SUPERMARIO DICE NO ALLA SUPERLEGA: "DIFENDIAMO LA MERITOCRAZIA E PRESERVIAMO I CAMPIONATI" - LA SOTTOSEGRETARIA VEZZALI: "PREOCCUPATA PER LE CONSEGUENZE DELLO SCONTRO ISTITUZIONALE SULLA FILIERA DELLO SPORT. NON ENTRO NEL MERITO DELLA QUESTIONE MA… - IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID SASSOLI: “IL EUROPA IL CALCIO E’ DEL POPOLO, VOGLIONO IMPORCI UN MODELLO NON NOSTRO”