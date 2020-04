20 apr 2020 10:55

AGOSTO A TUTTA CHAMPIONS (ED EUROPA LEAGUE) – L’UEFA BOCCIA IDEE DELL'ULTIMA ORA (TIPO FINAL-EIGHT), SI VA CON IL FORMAT TRADIZIONALE - JUVE-LIONE, PROBABILE RITORNO IL 7. FINALE A ISTANBUL IL 29 - MA SIAMO IN ALTO MARE: IN SPAGNA LITIGANO FEDERAZIONE E LIGA. IN GERMANIA IL GOVERNO HA FRENATO LA FUGA IN AVANTI DELLA BUNDESLIGA. LA PREMIER VUOLE CHIUDERE PRIMA DEL 30 GIUGNO. E IN ITALIA? SI ASPETTA IL GOVERNO…