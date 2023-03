AGUERO, CHE CUORE MATTO – L’EX ATTACCANTE DEL BARCELLONA SI È PORTATO LA MANO AL PETTO DURANTE UNA DIRETTA SU TWITCH, BLOCCANDOSI PER QUALCHE SECONDO: NELLO STUDIO C’È STATO IL PANICO, CONSIDERANDO I PROBLEMI CARDIACI CHE LO HANNO COSTRETTO A LASCIARE IL CALCIO. POI SI È RIPRESO: “CREDO SI SIA TRATTATO DI UNA…” - VIDEO

Estratto da www.repubblica.it

SERGIO AGUERO SI SENTE MALE IN DIRETTA SU TWITCH

Attimi di paura per Sergio Aguero, l'ex attaccante del Barcellona che ha lasciato il calcio per problemi al cuore. Durante una diretta su Twitch l'ex calciatore si è portato la mano al petto e si è bloccato per qualche secondo. Silenzio in studio. Poi si è ripreso e, lentamente, è riuscito a dire: "Credo si sia trattato di una mini aritmia".

[…] Gli chiedono se serva chiamare un medico. "No, no - risponde l'argentino - il chip che ho collegato alla app dello smartphone e che mi controlla mi avrebbe avvisato se fossi stato molto male".

SERGIO AGUERO.

In un video successivo, pubblicato questa volta sui propri canali social, Aguero ha rassicurato i fan […].

sergio aguero SERGIO AGUERO