AHIA! QUANTE SPINE PER SPALLETTI – COME SE NON BASTASSE GIA’ UNA NAZIONALE IRRISOLTA E SENZA UOMINI DI FANTASIA, IL CT SI TROVA A FARE I CONTI CON I GUAI FISICI DI BARELLA: IL CENTROCAMPISTA DELL’INTER HA UN AFFATICAMENTO AL RETTO FEMORALE – PROBLEMI ANCHE PER DONNARUMMA: IL PSG GLI AVREBBE COMUNICATO CHE IL PROSSIMO ANNO NON CI SARANNO GERARCHIE PER LA PORTA – LA STRONCATURA DI “GIGIO” BY DI CANIO: “FA TANTI SBAGLI DA PORTIERE DI BASSO LIVELLO, È CARENTE CON I PIEDI E..”

Da ilnapolista.it

Barella e Donnarumma preoccupano Spalletti. Lo scrive l’edizione nazionale di Repubblica.

Se il cantiere tattico è fisiologico, dati i tempi strettissimi dopo un’annata convulsa, Spalletti avrebbe fatto volentieri a meno degli altri imprevisti: fisici per il veterano Nicolò Barella, ancora in dubbio per l’Albania, psicologici per il capitano Gigio Donnarumma, che notizie di fonte francese segnalano come messo in discussione dal Psg per il ruolo di portiere titolare nella prossima stagione.

Per il centrocampista dell’Inter l’affaticamento al retto femorale della gamba destra è l’intoppo nella fase di avvicinamento al torneo tedesco. Ha tutto il tempo per recuperare per l’esordio della Nazionale all’Europeo, ma l’impossibilità di allenarsi (e di giocare l’ultima amichevole, domenica 9 a Empoli con la Bosnia) è comunque un guaio. Hanno di sicuro inciso le 57 partite giocate da Barella, quasi tutte da titolare, a conferma della sua indispensabilità.

Per Donnarumma il problema è di altra natura. Fonti francesi hanno rivelato che proprio in queste ore il Paris Saint-Germain avrebbe comunicato al portiere dell’Italia, l’eroe della vittoria del 2021, che nella prossima stagione Luis Enrique non prevede gerarchie nel ruolo: per il venticinquenne portiere dell’Italia la concorrenza per il posto nel Psg è col coetaneo russo Matvei Safonov, appena ingaggiato dal Krasnodar. La discriminante potrebbe diventare la capacità di giocare coi piedi.

