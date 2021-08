AIUTO, SONO SPARITI I TELESPETTATORI DI PALLONE - RISPETTO ALL'ANNO SCORSO È CROLLATA L'AUDIENCE TV DEL CALCIO: MEDIA DI 3,4 MILIONI PERSONE COLLEGATE OGNI WEEKEND DOPO DUE GIORNATE DI SERIE A, NEL 2020 (QUANDO PERÒ IL CAMPIONATO INIZIÒ IL 19 SETTEMBRE) ERANO STATE 6,7 - C'È DA DIRE CHE MANCANO I DATI COMPLETI DI CHI HA USATO DAZN TRAMITE PC E TABLET: MA COMUNQUE MENO SPETTATORI VUOL DIRE MENO VISIBILITÀ PER GLI SPONSOR, MENO SOLDI, MENO CAMPIONI...

Estratto di un articolo di Matteo Pinci per “la Repubblica”

diletta leotta e federico balzaretti 2

Il calcio un anno dopo accende la metà delle tv. Non sono nemmeno 3 milioni e mezzo gli italiani che in questa torrida fine di agosto hanno scelto di sintonizzare la loro televisione sulla Serie A. E il dato è significativo, perché da agosto le immagini del campionato non viaggiano più prevalentemente, come mostra nel già celebre spot tv Lino Banfi, sul segnale della parabola, ma sulla linea internet.

diletta leotta durante la prima giornata di serie a 3

Rispetto alle prime due giornate del campionato scorso, si è passati da 6,7 milioni di telespettatori collegati in media in ogni weekend a poco più di 3,4 milioni. In pratica, il pubblico si è quasi dimezzato.

Di certo sta cambiando il modo di vedere il calcio: in fondo, era questo il senso di affidare i diritti a una tv in streaming. Un anno fa Sky raggiungeva 5,6 milioni di utenti a cui aggiungere un milione di collegamenti su Dazn: la sfida è capire quanti di questi migreranno sulle nuove piattaforme.

diletta leotta durante la prima giornata di serie a 2

Quei 3,4 milioni di spettatori fanno riferimento a rilevamenti che non coprono chi ha scelto pc o tablet per vedere le prime due giornate. Dazn comunicherà le cifre ufficiali soltanto oggi e assicura numeri differenti, grazie al contributo dei dispositivi portatili: in fondo, molte persone erano al mare o in villeggiatura.

E, altro distinguo necessario, il confronto è tra periodi dell'anno differenti, visto che un anno fa la Serie A è ripartita il 19 settembre, mentre Inter-Genoa - la partita delle connessioni che non connettevano e della rotellina a nascondere a tanti utenti i primi gol dei campioni d'Italia - è del 21 agosto scorso.

