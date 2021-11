10 nov 2021 07:46

AJA-X, CHE DOLORE! – DURANTE LA PARTITA TRA AJAX E BORUSSIA DORTMUND, IL CAPITANO DEGLI OLANDESI DUSAN TADIC È ENTRATO IN SCIVOLATA PER DEVIARE IL PALLONE IN RETE SBATTENDO I “GIOIELLI DI FAMIGLIA” CONTRO IL PALO – UNA FOTO DEL SERBO CON IL PENE INGESSATO STA FACENDO IL GIRO DEL WEB, MA IN REALTÀ SI TRATTEREBBE DI… - VIDEO