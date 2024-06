ALL'ITALIA POTREBBE BASTARE UN PARI CON LA SPAGNA PER PASSARE IL TURNO A EURO2024 - GRAZIE ALLA VITTORIA DEGLI AZZURRI SULL'ALBANIA E QUELLA DELLE "FURIE ROSSE" CONTRO LA CROAZIA, UN PAREGGIO DAREBBE AD ENTRAMBE LE SQUADRE LA CERTEZZA DI PASSARE AGLI OTTAVI DI FINALE - OCCHIO PERO': UN EVENTUALE PARI POTREBBE AVVANTAGGIARE LA SPAGNA GRAZIE ALLA DIFFERENZA RETI…

È già tempo di calcoli per la Nazionale di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in rimonta contro l’Albania, […]. La prossima sfida degli azzurri sarà quella con la Spagna, […] in programma il 20 giugno a Gelsenkirchen. Un match che potrebbe già garantire la qualificazione agli ottavi alle due Nazionali.

Le Furie Rosse hanno strapazzato la Croazia all’esordio, vincendo 3-0. Come detto, […] Quindi, al netto del risultato di Croazia-Albania, un pareggio darebbe ad azzurri e spagnoli la certezza di passare agli ottavi. Infatti, tra le migliori 16 passano le prime due di ogni gruppo (sono sei i gironi) e le quattro migliori terze (nel 2016 e nel 2021 tre squadre su otto sono passate con tre punti). Naturalmente, l’eventuale pareggio tra Italia e Spagna non darebbe a nessuna delle due le certezze sulla posizione nel raggruppamento.

Di sicuro la Spagna con un pareggio avrebbe la possibilità di blindare il primato del girone per la differenza reti. L’ultima gara sarà contro l’Albania il 24 giugno, mentre gli azzurri sfideranno – lo stesso giorno – la Croazia. E in quel caso per conquistare il primato, finendo a pari punti con le Furie Rosse, servirebbero molti gol per ribaltare la differenza reti. Che adesso dice +3 Spagna e +1 Italia.