Da la Gazzetta dello Sport

È stata un’estate rivoluzionaria per le panchine di tutta Europa. Maurizio Sarri è soltanto uno dei tanti big in attesa di una nuova avventura. Se il Comandante è fermo dalle dimissioni di marzo con la Lazio, Massimiliano Allegri aspetta una chiamata dopo il trionfo in Coppa Italia con i bianconeri e il divorzio con la Juventus. Giorni caldi per Stefano Pioli, altro tecnico italiano scudettato. L’ex Milan – tuttora sotto contratto con i rossoneri – è tornato nel mirino dell’Arabia Saudita: stavolta è l’Al Nassr, la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo, a pensare all’emiliano.

Molti i nomi importanti anche in giro per l’Europa. Zinedine Zidane, mister Champions alla guida del Real Madrid, cerca il progetto giusto in attesa di coronare uno dei suoi sogni: allenare la nazionale francese, dal 2012 sotto la guida dell’ex compagno Didier Deschamps. E se Jurgen Klopp, dopo i trionfi di Liverpool, si è preso un anno sabbatico per staccare e ricaricarsi, ci sono almeno due connazionali che si guardano intorno: Thomas Tuchel (ex Bayern, campione d’Europa ai tempi del Chelsea) e Edin Terzic, nella passata stagione arrivato fino in finale di Champions League con il Borussia Dortmund.

Altri Attesa per Rudi Garcia dopo l’avventura a Napoli e per Igor Tudor, tornato protagonista nel finale della scorsa stagione con la Lazio (del post Sarri) dopo gli ottimi campionati con Marsiglia e Verona. Ex Serie A, da giocatore, pure Sergio Conceiçao, fresco di divorzio estivo dal Porto: l’ex Lazio, Inter e Parma, papà dello juventino Francisco, non si pone limiti ed è stuzzicato anche dal campionato italiano. Attualmente senza panchina Xavi, leggenda del Barcellona ma vincitore anche di una Liga da tecnico. Attenzione ai campioni del mondo 2006: Pirlo ha chiuso in anticipo con la Samp, Cannavaro dopo la salvezza 2024 con l’Udinese e Camoranesi è pronto a ripartire dopo l’avventura a Malta.

