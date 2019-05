CALCIO: JUVE; AGNELLI, UN ALLENATORE CI SARÀ...

(ANSA) - "Un allenatore ci sarà...". Andrea Agnelli riserva questa battuta al dopo Allegri. "Lo dico subito, non risponderò a nessuna domanda sul futuro allenatore", dice il presidente della Juventus presentandosi nella sala stampa dell'Allianz Stadium con Massimiliano Allegri il giorno dopo l'ufficializzazione dell'addio.

JUVENTUS: AGNELLI "ALLEGRI HA FATTO LA STORIA"

MAX ALLEGRI ANDREA AGNELLI

(ANSA) - "Sono qui per celebrare Massimiliano Allegri, un allenatore che ha fatto da solo la storia della Juventus": così il presidente bianconero, Andrea Agnelli introduce la conferenza stampa congiunta con il tecnico che lascerà il club a fine stagione.

AGNELLI, CON ALLEGRI CINQUE ANNI BELLISSIMI

(ANSA) - "Ho trovato un amico": il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parole di stima per Massimiliano Allegri. "Sono stati cinque anni bellissimi", afferma il numero uno del club, che saluta il tecnico con "affetto, stima, amicizia, riconoscenza". Agnelli ha parlato di "tristezza e commozione".(

base paratici nedved foto mezzelani gmt

AGNELLI, MOMENTO GIUSTO CHIUDERE CICLO

(ANSA) - Non ci sono "elementi fattuali" che hanno portato al divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Lo precisa il presidente del club, Andrea Agnelli. "Al di là delle dietrologie, c'è stato un percorso di un mese di un gruppo di professionisti che ha avuto la capacità di capire che questo era il momento giusto, che era arrivato il momento di chiudere questo ciclo".

ALLEGRI, GIUSTO LASCIARSI IN MIGLIORE MODI

(ANSA) - "E' arrivato il momento per lasciarsi nel migliori dei modi. Lascio una società solida,con gruppo di giocatori straordinari". E' un Massimiliano Allegri commosso quello che spiega il suo addio alla Juventus accanto al presidente Andrea Agnelli.

ALLEGRI AGNELLI

ALLEGRI, NEANCHE ARRIVATI A PARLARE DI CONTRATTO

(ANSA) - "Quando capisci che fisiologicamente ti devi lasciare non c'è bisogno d'altro": così Massimiliano Allegri sul suo addio alla Juventus. "Ho letto di rivoluzioni, anni di contratto, mercato, ma non ci siamo neanche arrivati...", aggiunge il tecnico bianconero.

AGNELLI, SOLO FUTURO DIRÀ SE SCELTA È CORRETTA

(ANSA) - "Gestendo aziende bisogna saper prendere le giuste decisioni nei momenti in cui vanno prese. Solo il futuro saprà dire se le scelte prese erano quelle corrette". E questo vale "al di là delle considerazioni esterne". Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nega così che sulla decisione di separarsi da Massimiliano Allegri abbiano pesato le critiche degli ultimi mesi.

ALLEGRI, GIOCAR BENE E PERDERE NON FA PER ME...

fabio paratici pavel nedved

(ANSA) - "A nessuno piace perdere, poi se uno si accontenta di uscire dal campo e dire giochiamo bene, ma abbiamo perso e siamo arrivati secondi, questo non fa per me". Massimiliano Allegri commenta così le critiche al gioco della Juventus in questo suo ultimo anno sulla panchina bianconera.

ALLEGRI, CHI VINCE È PIÙ BRAVO ALTRI

(ANSA) - "Chi vince è più bravo degli altri, piaccia o non piaccia": Massimiliano Allegri torna così sulle critiche al gioco della sua Juventus che hanno accompagnato l'ultima stagione. "In tutti i ruoli ci sono le categorie: chi vince, e chi perde. Ci sarà un motivo se qualcuno non vince mai e altri vincono sempre", aggiunge Allegri, togliendosi qualche sassolino nella conferenza di addio alla Juventus. "Ho avuto Cellino a Cagliari - ha proseguito -, quest'anno non so come abbia fatto al primo tentativo ha portato il Brescia in serie A. E con il Cagliari è retrocesso una volta sola: i più bravi vincono sempre e lui è tra i più bravi".

nedved allegri