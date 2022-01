ALLEGRI MA NON TROPPO – "ACCIUGHINA", SQUALIFICATO, FA IL SUO INGRESSO IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO PER ROMA-JUVENTUS E I TIFOSI DELLA MAGICA LO ACCOLGONO AL GRIDO DI “FORZA AMBRA” (LA ANGIOLINI EX FIDANZATA DELL’ALLENATORE BIANCONERO E’ ANCHE TIFOSA DELLA ROMA)

Quando era giovane, anzi giovanissima, di cori gliene dedicavano ogni giorno. Schiere di fan l’aspettavano fuori dal centro Palatino a Roma solo per salutarla con un cenno della mano o per chiederle un autografo (no, i selfie non si sapevano neanche cosa fossero all’epoca).

Ieri, domenica, allo Stadio Olimpico, è successa la medesima cosa: tutti a scandire il suo nome. Esattamente come trent’anni fa. E’ accaduto quando l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri - squalificato e quindi impossibilitato ad andare in panchina - è arrivato in tribuna allo Stadio Olimpico: i tifosi della Roma gli hanno dato il benvenuto scandendo il suo nome.

Lei - ovviamente - è Ambra Angiolini, ex fidanzata dell’Allenatore della Juventus, ieri approdato nella capitale per la partitissima dell’Olimpico tra i Bianconeri e la Roma ed “reginetta” di Non è la Rai, trasmissione cult del pomeriggio di Canale 5 negli anni novanta. È così quando Allegri, scortatissimo, con passo spedito ha fatto il suo ingresso nella tribuna autorità dello Stadio Olimpico, è stato accolto da qualche tifoso juventino che gli chiedeva una foto, ma soprattutto da molti tifosi giallorossi che hanno preferito ribadire a suon di cori la loro simpatia per l’attrice.

