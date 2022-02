ALLEGRI, MA CON QUESTO CALCIO "ANTI-STORICO" DOVE VAI? - CONTRO IL VILLAREAL, LA JUVENTUS HA SPECULATO SUL VANTAGGIO INIZIALE DI VLAHOVIC, SU TWITTER SPOPOLA L'HASHTAG #ALLEGRIOUT E "LIBERO" BOCCIA L'ALLENATORE: "È EVIDENTE L'IMPROVVISAZIONE, QUESTO VIVACCHIARE NON REGALA TRIONFI" - NUOVA TEGOLA PER I BIANCONERI: MCKENNIE SI È ROTTO IL PIEDE E STARÀ FUORI ALMENO DUE MESI. A CENTROCAMPO CONTINUERÀ A GIOCARE L'INGUARDABILE RABIOT...

"Meglio una Juve vincente che una Juve bellina" La filosofia di Allegri è chiara ? pic.twitter.com/gMQrtvQvGc — GOAL Italia (@GoalItalia) February 23, 2022

1 - "ALLEGRISMO" ALLO STATO PURO, ANCHE TROPPO

Claudio Savelli per "Libero Quotidiano"

villarreal juventus

In casa del Villarreal Max Allegri schiera una Juventus che più italiana non si può, sbeffeggiando l'Europa che predica tutto un altro calcio. Benedice il gol precoce di Vlahovic, che all'esordio in Champions segna dopo 32 secondi - e lo fa di destro, piede debole che proprio Allegri ha chiesto di migliorare alla svelta -, perché poi può inaugurare la strategia più vecchia del calcio: difesa e contropiede.

MAX ALLEGRI ALLENATORE DELLA JUVENTUS

Perché questo è, nulla di diverso. Un piano di gara semplice come Max pensa che sia il calcio: difesa a cinque, centrocampo a tre con McKennie a pendolare verso l'attacco composto da Vlahovic e mezzo Morata, se è vero che quest'ultimo si aggiunge alla trincea.

villarreal juventus

È un calcio vintage, antistorico, che solo Allegri non si vergogna a proporre nel 2022, dove ormai si guarda con un certo snobismo chi non pratica un gioco ipercinetico. Una Juve così, però, può funzionare solo se è perfetta nelle interminabili fasi di difesa posizionale e nelle ripartenze.

il tecnico della juve massimiliano allegri 3

E non lo è, infatti Parejo sfrutta una posizione senza senso di Bonucci e De Ligt, incapaci di essere tatticamente perfetti. I bianconeri dovrebbero attaccare seguendo tracce verticali che non conoscono.

MASSIMILIANO ALLEGRI

Tiri in porta? Due, di Vlahovic all'inizio e alla fine. Stop. È evidente l'improvvisazione. Il Villarreal, al contrario, è in campo per rispettare il consueto copione basato sul fraseggio e le imbucate offensive.

Emery non vince la partita ma ricorda alla squadra che solo con questa coerenza potrà riuscirci al ritorno. La Juve, invece, magari vincerà a Torino con un altro gol di Vlahovic, ma deve rendersi conto che questo vivacchiare non regala trionfi. Da Allegri si può pretendere qualcosa di diverso, di più. Si deve.

2 - INFORTUNIO MCKENNIE, BRUTTE NOTIZIE PER LA JUVE: CONDIZIONI E TEMPI DI RECUPERO

Da www.tuttosport.com

Brutte notizie in casa Juve dopo la trasferta di Champions League contro il Villarreal. Allegri perde per almeno due mesi Weston McKennie. Il centrocampista americano, dopo aver effettuato gli esami subito dopo la partita, ha riportato una frattura al secondo e terzo metatarso del piede sinistro.

mckennie

L'americano ha capito subito dopo il contrasto con Estupinian che si trattava di un problema serio, rotolandosi per terra e richiamando l'attenzione dello staff medico bianconero quasi in lacrime.

Poi, a fatica, ha lasciato il campo per permettere l'ingresso di Zakaria quando mancavano 10' alla fine della gara. Sorretto dai medici, ha raggiunto la panchina, ma subito dopo il triplice fischio si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato la lesione.

villarreal juventus

Una brutta tegola per il tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno del calciatore per un po' di tempo. Quello contro il Sottomarino Giallo è stato un match sfortunato per i bianconeri, con Alex Sandro (risentimento al polpaccio destro per il brasiliano) costretto a lasciare il campo a Bonucci dopo il primo tempo e De Sciglio fuori nel finale per crampi (Luca Pellegrini al suo posto).

