16 mar 2023 10:15

ALLEGRI NON RISCHIA DI MARIA A FRIBURGO: “CI SONO ANCORA TANTE PARTITE DA GIOCARE” – ANCHE CHIESA PARTIRA’ DALLA PANCHINA: “LUI E L’ARGENTINO SARANNO UTILI A PARTITA IN CORSO” – ALLE 18,45 I BIANCONERI GIOCANO IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE IN CASA DEI TEDESCHI, BATTUTI ALL’ANDATA, "ACCIUGHINA": “BISOGNA SEGNARE, NON POSSIAMO DIFENDERE LO 0-0. VLAHOVIC? NON E' NERVOSO” – VIDEO