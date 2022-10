ALLENARE RESTA UN'ARTE ITALIANA (MA NON DITELO AD ALLEGRI) – NELLA CLASSIFICA DEI 50 MIGLIORI TECNICI DEL MONDO STILATA DALLA RIVISTA “FOURFOURTWO” CI SONO BEN 10 MISTER ITALIANI – CARLETTO ANCELOTTI È SECONDO DIETRO A PEP GUARDIOLA E DAVANTI A KLOPP. QUARTO CONTE E QUINTO PIOLI – GASPERINI PRECEDE SPALLETTI E INZAGHI, MENTRE DE ZERBI È DAVANTI A SARRI. MOU È 35ESIMO – NEL TOP 50 TROVANO SPAZIO ANCHE LE CONOSCENZE DELLA SERIE A TUDOR E FONSECA MA NON MASSIMILIANO ALLEGRI…

Pierfrancesco Catucci e Andrea Sereni per www.corriere.it

guardiola ancelotti

Al primo posto, manco a dirlo, l’innovatore Pep Guardiola («il migliore della sua generazione. Non si ferma mai, si evolve sempre»), vincitore dell’ultima Premier League e ancora tra i favoriti per la prossima Champions League. L’ultima l’ha persa contro il nostro Carlo Ancelotti (2°), tornato sul tetto d’Europa anche grazie ai gol del neo Pallone d’Oro Benzema. Lui che «non fa gegepressing, non fa tiki-taka, ma rende felici i suoi giocatori».

ancelotti guardiola

Terzo gradino del podio per Jurgen Klopp, che precede in classifica il nostro Antonio Conte, chiamato da Paratici per risollevare le sorti del Tottenham. E poi Stefano Pioli: «La sua capacità di adattarsi alle situazioni con idee fresche è uno dei motivi principali per cui il Milan ha preso il volo. E ha trasformato Leao, Theo Hernandez, Maignan, Kalulu e Tomori in gente da titolo». La top ten si chiude con Arteta dell’Arsenal (6°), Tuchel (ex Chelsea, 7°) davanti al suo sostituto Potter (8°), Nagelsmann del Bayern Monaco (9°) e Simeone dell’Atletico Madrid(10°).

Da 20 a 11: ecco Xavi e Mancini

antonio conte 1

Subito prima della top 10, ecco il c.t. della Nazionale: Roberto Mancini, che con l’Italia ha vinto Euro 2020, è il 18° miglior allenatore del mondo. Considerando le nazionali, più in alto di lui ci sono solo Lionel Scaloni (c.t. dell’Argentina, 16°) e Hans-Dieter Flick (c.t della Germania, 11°). Insomma, il Mancio fa ancora breccia nei cuori degli inglesi. Anche se guarda dal basso colleghi meno nobili come Christian Streich del Friburgo (17°) e Eddie Howe del Newcastle (13°). Ecco poi Urs Fischer, il mago svizzero che fa volare l’Union Berlin, prima in Bundesliga. E ancora Ten Hag del Manchester United (15°), Xavi del Barcellona (14°), Galtier del Psg (12°).

Da 30 a 21: Gasperini più in alto di Spalletti

roberto mancini 1

Gian Piero Gasperini (23°) prima di Luciano Spalletti (27°), l’allenatore del Napoli è di due punti davanti al collega dell’Atalanta in questa serie A, ma, di fatto, entrambi stanno dominando questa prima fase di campionato. Gasperini, secondo FourFourTwo «è una figura che nei prossimi anni sarà considerata emblematica in questa era calcistica»; il Napoli di Spalletti «gioca in modo furioso».

SPALLETTI GASPERINI

Prima, però, ci sono Oliver Glasner dell’Eintracht Francoforte (21°) e Mauricio Pochettino (22°), arrivato al Psg al posto di Tuchel a gennaio 2021 ed esonerato alla fine della scorsa stagione per aver vinto solo la Ligue 1. Tra i due tecnici italiani si piazzano Arne Slot (24°) del Feyenoord, David Moyes (25°) del West Ham e Abel Ferreira (26°) del Palmeiras. A completare la decina Julien Lopetegui (28°), esonerato dal Siviglia pochi giorni fa, Kasper Hjulmand (29°), c.t. della Danimarca, e Ange Postecoglou (30°) del Celtic.

Da 40 a 31: Mourinho meglio di Inzaghi

MOURINHO SIMONE INZAGHI

Per maggiori informazioni chiedere a un discreto numero di tifosi interisti. Il ricordo nerazzurro di José Mourinho (35°) e del Triplete è ancora caldo. Simone Inzaghi (40°) l’anno scorso ha vinto due titoli, vero, ma lo scudetto ai cugini del Milan fatica ad andare giù. Ma anche Ivan Juric (36°) è prima di Inzaghi.

ivan juric

L’allievo di Gasperini (dallo scorso anno al Torino) precede in classifica Thomas Frank (37°) del Brentford che lo scorso anno ha restituito il campo a Christian Eriksen, ma anche Regis Le Bris (38°) del Lorient e Marco Silva (39°) del Fulham. Tutti prima del tecnico dell’Inter. Così come i commissari tecnici di Brasile e Spagna Tite (32°) e Luis Enrique (34°) e anche Marcelo Gallardo (31°) del River Plate e Patrick Vieira (33°) del Crystal Palace. Vieira, uno che in maglia nerazzurra ha vinto anche tre scudetti, nonostante le tante assenze per infortunio.

maurizio sarri foto mezzelani gmt 357a

Da 50 a 41: Italiano e De Zerbi meglio di Sarri

Sono dieci gli allenatori italiani presenti in classifica. C’è Maurizio Sarri (49°), cosa che rende ancora più rumorosa l’esclusione di Allegri. Il «Sarribal» è considerato una delle espressioni più eleganti del calcio moderno. Gareth Southgate, c.t. dell’Inghilterra, è 50°. E ancora: Vincenzo Italiano — «tra i migliori tecnici emergenti» — 46°, Roberto De Zerbi (da poco al Brighton) 41°: «Il suo Sassuolo era meraviglioso, tira fuori il meglio dai giocatori». Ci sono altre vecchie conoscenze della serie A: Igor Tudor 42° e Paulo Fonseca 45°.

massimiliano allegri massimiliano allegri

MEME SU MASSIMILIANO ALLEGRI

massimiliano allegri foto mezzelani gmt164