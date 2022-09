ALMENO A MONZA, VEDETE DI NON FARE CAZZATE – NONOSTANTE L’ORRENDA TUTA GIALLA, CHARLES LECLERC È IN POLE POSITION AL GP D’ITALIA: IL PILOTA DELLA FERRARI HA SUPERATO DI 145 MILLESIMI VERSTAPPEN E DI 268 IL COMPAGNO DI SQUADRA SAINZ, MA IN PRIMA FILA PASSA RUSSELL PER VIA DELLE PENALIZZAZIONI – ORA IL MONEGASCO DEVE SOLO SPERARE CHE BINOTTO E COMPAGNIA NON FACCIANO NUOVI, CLAMOROSI ERRORI AL MURETTO

Ferrari in pole position con Charles Leclerc che in pista batte di 145 millesimi Max Verstappen e di 268 il proprio compagno di squadra Carlos Sainz. Quarto tempo per Sergio Perez. Per effetto della penalizzazioni però (che colpiscono tra gli altri Sainz, Verstappen e Perez), in prima fila si schiereranno al via Leclerc e Russell, in seconda le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, in terza Pierre Gasly e Fernando Alonso. Quarta fila inedita e... tutta orange con Max Verstappen ed il suo connazionale Nyck DeVries, all'esordio nel Mondiale con la Williams lasciata libera da Alexander Albon.

La ridda di penalizzazioni monzesi (nove piloti su venti colpiti) dà corpo ad uno schieramento di partenza anomalo (per non dire "pazzo") che non rispecchia fino in fondo i valori in campo ma al tempo stesso nulla toglie alla pole position messa a segno da Leclerc. Nnostante la sua partenza al palo fosse praticamente garantita dalle penalizzazioni altrui, Charles è stato comunque il più veloce di tutti nello showdown delle cinque del pomeriggio sull'asfalto dell'Autodromo Nazionale.

Il monegasco chiude le qualifiche con il tempo di un minuto, venti secondi e 161 millesimi, 145 in meno di Max Verstappen che però dovrà accomodarsi all'interno della quarta fila, dove troverà il connazionale Nyck DeVries, all'esordio nel Mondiale con la Williams lasciata libera da Alexander Albon, colpito da un attacco di appendicite nella notte tra venerdì e sabato. Davanti a loro Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Fernando Alonso (Alpine). Per dare una misura dell'autorità con la quale Charles ha staccato la pole, il distacco rifilato a Perez (autore del quarto tempo reale): un secondo e 45 millesimi!

A fianco di Leclerc ci sarà quindi Russell. Ferrari e Mercedes da testacoda... quasi perfetto, visto che Sainz ed Hamilton scatteranno rispettivamente dall'esterno della nona e penultima fila (insieme a Mick Schumacher) e dall'interno della decima ed ultima, completata da Yuki Tsunoda. Il giapponese di Alpha Tauri (titolare della stessa penalità di Carlos e Lewis ma nel suo caso per somma di reprimende, non per cambio di power unit) si è arenato al termine della seconda fase delle qualifiche.

Tornando nei suoi quartieri alti, alle spalle di Leclerc e Russell una seconda fila tutta McLaren, che mette uno a fianco all'altro Norris e Ricciardo. McLaren in un certo senso titolare della miglior prestazione d'assieme delle qualifiche ed in agguato, pronta ad approfittare di ogni singola opportunità per tentare un clamoroso bis del 2021, quando Ricciardo e Norris misero a segno una straordinaria doppietta, grazie però (ecco le opportunità di cui sopra) dell'autoscontro di Hamilton e Verstappen alla Prima Variante.

Dalla quinta fila scatteranno invece il cinese Guanyu Zhou con la migliore delle Alfa Romeo targate Sauber e l'altra Williams del canadese Nicholas Latifi. Un settore centrale dello schieramento parecchio... assortito ed in un certo senso "a rischio", che potrebbe creare scompiglio al via e nel "parapiglia" del primo giro di gara, soprattutto pensando ai big che scattano da dietro: Perez, Sainz ed Hamilton in testa, anzi... in coda!

Dalla sesta fila prenderanno il via le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll, promossi appena oltre metà schieramento ben oltre i rispettivi meriti: il quattro volte iridato ed il suo compagno di squadra canadese non era riusciti a superare il primo taglio delle qualifiche! Settima fila per i penalizzati Sergio Perez ed Esteban Ocon. Come d'altra parte Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, che occupano l'ottava linea di una griglia che - come anticipato - si conclude con Schumacher, Sainz, Hamilton e Tsunoda: un vero e proprio "girone dei dannati" (o per meglio dire dei condannati: dal regolamento) dal quale è lecito aspettarsi... fuoco e fiamme al via del Gran Premio.