ALTA TENSIONE PER JUVE-AJAX: ESPULSI 54 ULTRÀ OLANDESI. ATTESI 2400 TIFOSI - IL MONITO DEL MINISTRO DELL’INTERNO SALVINI: “NESSUNO PUÒ PERMETTERSI DI VENIRE IN ITALIA PER CREARE DISORDINI” - PRONTI I CONTROLLI DOPO GLI SCONTRI DELL’ANDATA. 5 TIFOSI INTERCETTATI DALLA DIGOS AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SETTIMO TORINESE CON GUANTI ARMI, PETARDI E FUMOGENI…

Luca Bianchin per gazzetta.it

scontri tifosi ajax

Ancora tensione dopo gli scontri avvenuti davanti ai cancelli della Cruijff Arena in occasione dell'andata dei quarti di Champions tra Ajax e Juve: 54 tifosi olandesi, arrivati in Italia nelle ultime ore, saranno espulsi per motivi di ordine pubblico e scortati alla frontiera domani mattina. L’allontanamento dal territorio nazionale è reso possibile dal Decreto Sicurezza. Il gruppo era in Italia per assistere a Juve-Ajax ed è stato trovato in possesso di armi, fumogeni, petardi.

Commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Grazie alla Polizia: nessuno può permettersi di venire in Italia per creare disordini. I nostri stadi e le nostre città sono chiuse per i violenti!”. Che in precedenza aveva twittato: “Lottiamo contro ogni tipo di violenza fuori e dentro gli stadi, certi delinquenti non devono più mettere piede in un campo di calcio! Grazie alla Polizia di Torino e niente partita per i teppisti olandesi”..

salvini

LA GIORNATA — Cinque ultrà olandesi, in arrivo a Torino per la gara di ritorno, sono stati intercettati dalla Digos al casello autostradale di Settimo Torinese. Trovati con guanti rinforzati e paradenti, armi, petardi e fumogeni, dotazioni utilizzate negli scontri con altre tifoserie, sono stati denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere. Per i cinque, il questore di Torino, Giuseppe De Matteis disporrà il provvedimento di Daspo immediato: questi tifosi, che presumibilmente arrivavano dall’Olanda, non potranno essere alla partita. Non c’è stato invece alcun arresto. I tifosi erano a bordo di due pullman, uno da cinquanta posti e uno da nove posti. Gli agenti della Digos stanno procedendo al controllo dei mezzi.

tifosi ajax

IL PRIMO EPISODIO — La Polizia per domani sera ha studiato una serie di controlli, come accade sempre per le grandi partite internazionali. In grado di richiamare circa 250 accreditati da tutto il mondo, compresa Cina, Corea del Sud, Sudamerica e Africa. Gli ultrà olandesi attesi a Torino sono circa 2380, in un clima potenzialmente teso dopo gli scontri di mercoledì scorso ad Amsterdam. Davanti alla Johan Cruijff Arena i tifosi dell’Ajax si sono scontrati a lungo con i poliziotti olandesi prima della gara di andata, tra lancio di oggetti e idranti utilizzati per tenere lontani i tifosi. Durante la giornata, invece, 120 ultrà bianconeri in trasferta erano stati fermati con bastoni, mazze di ferro, bombolette di spray urticanti e spranghe.

SALVINI