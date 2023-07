ALTRIMENTI CI ARABIA...MO - FALLITO L'ASSALTO A KYLIAN MBAPPE', LA SAUDI PRO LEAGUE PUNTA VICTOR OSIMHEN - AURELIO DE LAURENTIIS HA FISSATO UN PREZZO DI CIRCA 200 MILIONI DI EURO PER LASCIARE ANDARE IL NIGERIANO, UNA CIFRA CHE NON SPAVENTA LE TASCHE ILLIMITATE DEL FONDO SOVRANO "PIF" - AL MOMENTO L'ATTACCANTE DEL NAPOLI NON SEMBRA INTENZIONATO AD ACCETTARE L'OFFERTA E PRESTO DOVREBBE ARRIVARE IL RINNOVO DEL CONTRATTO CON I PARTENOPEI…

Estratto dell'articolo di Monica Colombo per Corriere della Sera

[…] Gli emissari dell'Al Hilal si aggirano per Parigi con la furia di un ciclone. Dopo essere stati respinti da Mbappé, sdegnosamente determinato a non accettare la mostruosa offerta araba, hanno dirottato le loro attenzioni su Osimhen. Per inciso l'attaccante si era trovato nella capitale francese negli stessi giorni approfittando del riposo concesso da Garcia.

Ora a Napoli i tifosi trattengono il fiato: quando Aurelio De Laurentiis aveva fissato il prezzo in 200 milioni per privarsi dell'attaccante, la cifra pareva un'iperbole. Nessuno in quei giorni poteva prevedere la disponibilità illimitata della carta di credito dell'Al Hilal che per il capocannoniere della A può spingersi fino a quella cifra. Ma ora cosa succederà? L'agente del giocatore, che a Dimaro aveva iniziato i colloqui per il rinnovo con il club, racconta che sono stati compiuti passi in avanti verso la conferma del giocatore.

All'interno del club si respira fiducia sulla possibilità di raggiungere un punto d'intesa e oggi il centravanti si unirà alla squadra nella seconda parte del ritiro che comincia a Castel di Sangro. Va da sé che anche qualora il giocatore non fosse ingolosito dalla pioggia di petrodollari, di certo manifesterebbe maggiori pretese nei colloqui propedeutici al prolungamento fino al 2027 con Adl. Ogni scenario non si può escludere a priori. […]

Le mire espansionistiche dell'Arabia preoccupano anche il Milan. In Francia ieri si è diffusa la voce di un approccio già avvenuto fra un club saudita e Bennacer, attualmente infortunato (sta recuperando da una lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro). È stato avvicinato non per l'immediato ma per gennaio, quando sarà guarito. L'ad Furlani non tradisce inquietudine: nessuna proposta è stata presentata al Milan […]

