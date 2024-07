È LA DIMOSTRAZIONE CHE IN RAI NON VOGLIONO CHE SI COMMENTINO I RISULTATI DELLA FRANCIA”;

È la Spagna la prima finalista di Euro 2024: la squadra di De La Fuente ha battuto 2-1 in semifinale a Monaco di Baviera. Domenica 14 luglio a Berlino la nazionale spagnola potrà vincere il quarto titolo continentale della sua storia dopo i trionfi del 1964, 2008 e 2012.

Erano stati i Bleus a passare in vantaggio con Kolo Muani dopo 9 minuti, ma il talento e l'organizzazione degli spagnoli hanno fatto la differenza alla distanza: al 21' pareggio di Lamine Yamal con una perla mancina - a 16 anni e 362 giorni il gioiello del Barça diventa il più giovane marcatore nelle fasi finali dell'Euro - e quattro minuti dopo la rete del definitivo 2-1 di Dani Olmo, dopo un gioco di prestigio in area. Mercoledì 10 luglio, alle 21 a Dortmund, la seconda semifinale tra Inghilterra e Olanda.

Autore di una pennellata degna dei più grandi pittori, il giovanissimo Lamine Yamal è riuscito a infilare Maignan con una perla di rara bellezza, segnando così un record storico. Mai nessuno, prima di lui, è infatti riuscito a realizzare un gol agli Europei a 16 anni e 362 giorni.

Oltre alla rete e al record in sé, la cosa che ulteriormente impressiona è il momento in cui il giovane spagnolo ha deciso di sbloccarsi: la semifinale di un Europeo. Curiosità vuole che l'ex possessore del record, lo svizzero Johan Vonlanthen (18 anni 141 giorni), mise a segno il suo gol da record anch'egli contro la Francia (a Euro 2004).

BIZZOTTO SENZA VOCE: SOLDIARIETÀ, PREOCCUPAZIONE, IRONIA E MEME SUI SOCIAL

Bizzotto ha poi iniziato il commento della partita con un tono di voce chiaramente alterato, greve. Tanto è bastato per scatenare i social tra preoccupazione, solidarietà e meme ironici. Quando Kolo Muani ha portato in vantaggio la Francia, Bizzotto ha provato ad alzare i decibel ma la voce gli si è strozzata in gola. Non è andata meglio quando Yamal ha pareggiato e Dani Olmo ha portato avanti la Spagna. A fine gara Bizzotto, che era alla sua ultima partita in carriera, si è congedato così: "Da parte mie le scuse per non aver accompagnato con la voce dei giorni migliori questa bellissima partita".

Bizzotto senza voce: le reazioni

C'è chi ha scritto: "Bizzotto, eccellente professionista, non merita di andare in onda palesemente senza voce". Chi ha provato a sdrammatizzare aggiungendo: "Si è rotto Bizzotto"; "Salvate il soldato Bizzotto". E ancora chi lo ha incoraggiato: "Eroico ma per arrivare a fine partita bisogna che qualcuno sia di supporto".

