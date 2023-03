ALTRO CHE MOTOGP, QUESTO È MOTO-SCONTRO! – NEL PRIMO GRAN PREMIO DELLA STAGIONE, È STATO UN TRIONFO DI INCIDENTI E AGGRESSIVITÀ. TUTTI CONTRO MARQUEZ, CHE HA CENTRATO IN PIENO OLIVEIRA. PER ESPARGARÓ IL “CANNIBALE” (CHE HA RIMEDIATO UN POLLICE ROTTO) “DOVREBBERO ESSERE SQUALIFICARLO PER UNA GARA” – QUARTARARO INCOLPA IL NUOVO FORMAT CON LO SPRINT RACE: “STA DIVENTANDO UNA GIUNGLA. SI VA AL LIMITE E DIVENTA PIÙ FACILE COMMETTERE ERRORI” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Matteo Aglio per “La Stampa”

incidente tra marc marquez e miguel oliveira al gp del portogallo

In un fine settimana appena, lo schieramento di partenza della MotoGp si è decimato. Pol Espargaró, caduto venerdì, ha una mandibola e vertebre fratturate oltre a contusioni polmonari, e starà fuori per un paio di mesi. Enea Bastianini, falciato sabato dalla moto di Marini, ha la scapola destra rotta e il prossimo fine settimana in Argentina non ci sarà. Con tutta probabilità, anche Marquez non potrà correre.

Lo spagnolo della Honda, nella gara di ieri, ha innescato una terribile carambola alla frenata della curva 3, coinvolgendo Martin e Oliveira. Jorge si è rotto un dito del piede, Miguel se l'è cavata con una botta e qualche escoriazione all'anca, ma la peggio l'ha avuta Marc. In serata si è presentato con una vistosa fasciatura alla mano destra: frattura del primo metacarpo (il pollice) della mano destra […].

incidente tra marc marquez e miguel oliveira al gp del portogallo 5

La sua manovra non è passata inosservata agli Steward che lo hanno penalizzato con due long lap penalty per la prossima gara. «È andato oltre al limite, non ho niente altro da dire» si è limitato a commentare Oliveira, mentre Aleix Espargaró è stato più duro: «Dovrebbero squalificarlo per una gara».

Nei due giorni di Portimao, la lotta si è troppo spesso trasformata in una rissa e non tutti i piloti giustificano il comportamento dei loro colleghi. «Non voglio passare per quello che si lamenta sempre, ma sta diventando una giungla» ha confermato Quartararo, uno dei più critici sul cambio di format. «Con 37 punti in palio, tutti vogliono prenderne il più possibile. Si va al limite e diventa più facile commettere errori».

incidente tra marc marquez e miguel oliveira al gp del portogallo 3

Se il francese vede la causa dei mali nella sprint race, Bagnaia la pensa diversamente. «Gara corta o lunga, non è cambiato niente – il suo commento -. Non è questione di quali gomme usiamo o di quanti giri facciamo, è l'atteggiamento a fare la differenza. Se devo dire la mia su Marquez, però, penso che si sia trattato di sfortuna, in quel punto è facile sbagliare e non è stata una manovra intenzionale. Non voleva superare». […]

incidente tra marc marquez e miguel oliveira al gp del portogallo 2 marc marquez 3 marc marquez 5