ALTRO CHE PARIGI, LA VERA CAPITALE DELLO SPORT È ROCK HILL, IN SOUTH CAROLINA! – IL PRIMO AGOSTO PARTONO GLI “ESPN OCHO DAYS”, QUATTRO GIORNI DI GIOCHI CHE VORREBBERO DIVENTARE SPORT COME IL “BANANA BALL” (UNA VERSIONE ESTREMA DEL BASEBALL), IL “CARJITSU” (COMBATTIMENTI ALL’INTERNO DI UN’AUTO) E LE “SLIPPERY STAIRS” (CERCARE DI SALIRE DEI GRADINI INSAPONATI) – GABRIELE ROMAGNOLI: “IL CASO DI SCUOLA È IL ‘CORNHOLE’ CHE CONSISTE NEL LANCIARE UN SACCHETTO VERSO UN TAGLIERE CENTRANDO UN FORO. FA PIÙ ASCOLTI DEL BASKET FEMMINILE E DI UNA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Estratto dell’articolo di Gabriele Romagnoli per “la Repubblica”

carjitsu

Giovedì 1° agosto un marziano scenderà sulla Terra per vedere le Olimpiadi, ovvero come ci si diverte su questo pianeta. Per un errore di manovra la sua astronave atterrerà nel cuore dell’America. Per un secondo errore, acceso il televisore e cercato il canale che trasmette eventi sportivi, si sintonizzerà su Espn Ocho. Vedrà, in diretta da Rock Hill, South Carolina, quattro giorni di giochi che vorrebbero diventare sport e qualcuno ce l’ha pure fatta.

slippery stairs

Apre il banana ball (una versione accelerata del baseball) […]. A seguire, in ordine sparso: carjitsu (lotta all’interno di un’auto decapottabile) […], flingolf (dove anziché colpire la pallina con la mazza la si catapulta dall’interno della cavità posta all’estremità di un bastone), slippery stairs (popolarissimo in Giappone, ascesa di gradini cosparsi di sapone). Madre di tutte queste, come dire, attività ricreative è il dodgeball. […]

quidditch

La realtà copia dalla fantasia, infatti a Ocho è passato pure il quidditch di Harry Potter. Il caso di scuola è il cornhole (buco di cereale), che consiste nel lanciare un sacchetto pieno di mais verso un tagliere inclinato, centrando un foro nella parte alta […] il campionato spopola: fa più ascolti del basket femminile e di una tappa del Tour de France. […]

cornhole

Togliete l’audio, il pubblico, il giro d’affari, l’educazione che ci spiega che cosa è bene o male, talento o stranezza, che induce e uniforma passioni e giudizi. Quel che resta sono uomini e donne che si agitano con attrezzi e sfere, in spazi delimitati, contando un tempo che è già trascorso, chiamando avversario chi gli è gemello. Va avanti da secoli, con tutte le variazioni sul tema, con la stessa incomprensibilità di fondo che lega il calcio e il curling, lo scontato e l’inatteso. Eppure, marziano, siamo ancora qui. Forse anche per questo, siamo ancora qui.

