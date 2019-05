UN ALTRO DIEGO PER IL NAPOLI - DA MADRID LA VOCE DI CALCIOMERCATO PER IL PROSSIMO ATTACCANTE DI ANCELOTTI: DIEGO COSTA – MONCHI MEJO DI ROCKY: L’EX DS DELLA ROMA SAREBBE ARRIVATO QUASI ALLE MANI CON L’EX PRESIDENTE DEL SIVIGLIA – L'ANNO PROSSIMO SI RICOMPONE LA COPPIA CON DI FRANCESCO? - CASILLAS DIMESSO DOPO L’INFARTO: "IL FUTURO? DOVREMO ASPETTARE UN PAIO DI SETTIMANE O UN PAIO DI MESI, LA VERITÀ È CHE…”

diego costa arbitro

Circola il nome di Diego Costa tra gli osservatori del calciomercato per il futuro attacco del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante la presenza accertata di Milik, la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per dare all'allenatore un attaccante di livello internazionale. Dal fronte Atletico Madrid, Costa non rientra più da tempo nei piani di Simeone e il ds Giuntoli è già impegnato a sondare nuove destinazioni per il brasiliano.

casillas

CASILLAS

Iker Casillas ha lasciato ieri l’ospedale Cuf di Oporto dove è stato ricoverato mercoledì scorso in seguito a un infarto miocardico patito in allenamento: “Non so cosa succederà in futuro. Dovremo aspettare un paio di settimane o un paio di mesi, la verità è che non mi interessa. Ma l’importante è che io sia qui a rispondere alle domande”.

MONCHI SFIORA LA RISSA CON L'EX PRESIDENTE

monchi di francesco

Secondo la radio spagnola Cadena COPE il direttore sportivo degli andalusi sarebbe quasi arrivato alle mani con José Maria Del Nido.

diego costa arbitro DIEGO COSTA 11 DIEGO COSTA ISCO cr7 totti casillas casillas 27 casillas carbonero casillas carbonero casillas carbonero ramos diego costa