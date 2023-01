ALZATEVE DAL DIVANO! L’ITALIA E’ TRA I PEGGIORI PAESI D’EUROPA AL LIVELLO DI ATTIVITA’ FISICA, IL NUMERO 1 DI SPORT E SALUTE VITO COZZOLI ALL’"OSSERVATORIO VALORE SPORT" PONE COME OBIETTIVO QUELLO DI SUPERARE LA FINLANDIA, CON IL 92 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA - C’È UN SOLO MODO PER LA CRESCITA DELLA PRATICA SPORTIVA E IL BENESSERE DELLA NAZIONE: ECCO QUALE…

(Adnkronos) “Avere un orizzonte comune, per il Paese e per lo Sport è quello su cui sta lavorando da 3 anni su indicazione del Governo anche Sport e Salute. L’ultimo studio di Eurobarometro ci dimostra come l'Italia sia passata dal quint’ultimo al 16° posto nella classifica dei paesi più attivi d’Europa. Un primo significativo passo in avanti, verso un cambio di rotta verso un Paese attivo e in salute e questo nonostante la Pandemia. L'obiettivo è superare la Finlandia, con il 92 per cento della popolazione attiva”. Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli durante la prima edizione dell'Osservatorio Valore Sport allo stadio Olimpico, organizzato da The European House - Ambrosetti.

“Ringrazio Valerio De Molli e The European House Ambrosetti per avere voluto coinvolgere da protagonista Sport e Salute nel progetto Osservatorio Valore Sport. Saluto gli ospiti, i relatori i tanti amici che oggi sono presenti allo Stadio Olimpico, il tempio dello sport italiano e asset di Sport e Salute, che stiamo valorizzando sempre di più, anche attraverso il Tour dello Stadio, un’esperienza che diversi di voi oggi faranno alla fine dei lavori del convegno”, ha aggiunto Cozzoli.

“C’è un solo modo per la crescita della pratica sportiva e il benessere della Nazione: stare nelle scuole e nei territori. Tra la gente. A questo punta Sport e Salute, a questo servono soprattutto i programmi per la scuola e i nostri bandi per lo sport di tutti. “Investire nello sport e nel sociale è il migliore rimedio possibile per tradurre i disvalori in valori, il disagio in coesione sociale, l’inattività e la malattia in benessere e salute, questo è l’impegno che Ambrosetti, attraverso l’Osservatorio Valore Sport – di cui Sport e Salute è fondatore - ci ha rappresentato come priorità per il futuro del Paese e con orizzonte 2050. E noi ieri abbiamo lanciato 4 bandi che investiranno quasi 16milioni e che coinvolgeranno più di 12000 associazioni di base e oltre 1milione di cittadini”, ha concluso il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute.

