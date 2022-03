18 mar 2022 18:12

AMMAZZA COME MENA FELIPE MELO – L’EX CENTROCAMPISTA JUVE SBAGLIA UN RIGORE, IL FLUMINENSE VIENE ELIMINATO DALLA LIBERTADORES E I TIFOSI IN AEROPORTO LO CONTESTANO: LA SITUAZIONE È BEN PRESTO DEGENERATA CON UNA RISSA CHE HA COINVOLTO ANCHE LE FORZE DI SICUREZZA PRESENTI - ECCO COME E' FINITA: VIDEO