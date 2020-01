AMMAZZA COME SI RIBALTA "NANDO"! - INCIDENTE NELLA DECIMA TAPPA ALLA DAKAR, FERNANDO ALONSO TRADITO NEL PASSAGGIO SU UNA DUNA, NESSUN DANNO FISICO PER LO SPAGNOLO – “NON SONO TROPPO VECCHIO PER TORNARE IN FORMULA 1" - LA SFIDA PIU' GRANDE? VINCERE IN TUTTE LE DISCIPLINE DEI MOTORI. LA DAKAR? È UN’AVVENTURA, MA LA 500 MIGLIA…” – VIDEO

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial! He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield! Live race updates ? https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) 15 gennaio 2020

Da gazzetta.it

Doppio ribaltamento per fortuna senza danni fisici per Fernando Alonso alla Dakar. Lo spagnolo della Toyota ha visto danneggiata la sua Hilux nel corso della decima tappa di oggi in un passaggio su una duna.

RITARDO

Dopo un doppio capottamento la vettura si è fermata sulle ruote e Alonso e Marc Coma sono riusciti a ripartire dopo una piccola riparazione. L’incidente è però costato all’equipaggio spagnolo oltre un’ora di tempo.

Sono bastati 10 giorni per togliersi ogni dubbio: Fernando va forte anche nei rally raid, dopo avere vinto in F.1 ed Endurance, rischiando di farlo anche alla 500 Miglia di Indianapolis, suo prossimo obiettivo. Nel camper, che è la sua casa in questa Dakar, lo sguardo sereno e leggero, Alonso inizia a raccontare. Di quello che sta vivendo. E di quello che verrà.

Fernando, lei ha sempre vissuto una vita ad alta velocità. La Dakar è molto diversa, è soprattutto gestione, regolarità e adattamento a situazioni opposte.

"Sì, questo è stato un grosso cambiamento, è una gara dove serve una visione a lungo termine. In questo, la Dakar è una delle sfide più grandi, non devi sempre guidare al 100%, ma all’80%. Passi da 20 minuti trascorsi a 150 all’ora in una vallata, a un’ora a 15 orari facendo trial tra le rocce. Adattarsi è difficile, ma ora mi sento dentro la gara, pronto a vincere".

La Dakar, poi la 500 Miglia. Vero obiettivo dell’anno.

"Sì. La Dakar è una sfida personale, essere veloci in una macchina da rally. È un’avventura, ma vincere la 500 Miglia è una sfida più competitiva. Lì la vittoria è l’unico obiettivo. Sono vicino a chiudere per correre col team Andretti".

Ha 38 anni, presto per la pensione. Che altre sfide ha in testa?

"Ora solo la 500 Miglia. Dopo maggio sarà il tempo di prendere una decisione importante per il 2021, anche se non ci ho riflettuto ancora bene. Nel 2019, senza Formula 1 sono stato molto impegnato: Endurance, Daytona, la preparazione della Dakar. Quest’anno non voglio fare programmi per il dopo Indy, ma pensare bene al 2021: riflettere se voglio tornare in F.1 ancora qualche anno, non sono troppo vecchio. O disputare tutto il campionato Indy, o correre con l’Hypercar nel Wec... È una decisione che contempla ancora qualche anno di carriera".

