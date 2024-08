AMMIRATI DA QUESTO PISELLON! UN SITO PER ADULTI OFFRE 250 MILA DOLLARI AL SALTATORE CON L’ASTA ANTHONY AMMIRATI, CHE COL SUO VOLUMINOSO PACCO HA FATTO CADERE L’ASTICELLA MANCANDO LA QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DELLE OLIMPIADI DI PARIGI - LA PROPOSTA INDECENTE? MOSTRARSI NUDO IN CAMERA PER UN’ORA. L’ATLETA, AL MOMENTO, NON HA FATTO SAPERE SE ACCETTERÀ O MENO - VIDEO STRACULT

Da repubblica.it - Estratti

anthony ammirati

Deluso per aver mancato la qualificazione alla finale olimpica del salto con l’asta, chissà se Anthony Ammirati si sarà almeno concesso una risata per i video e i meme che circolano in rete da giorni. Nel round 1 il francese non è riuscito a saltare 5,70 metri, tre tentativi falliti. Tra questi, uno non è andato a buon fine perché l’atleta ha toccato e fatto cadere il montante con il basso ventre.

Tra chi ha visto la prestazione di Ammirati, riporta Tmz Sport, anche il vicepresidente di un’azienda che produce contenuti video per adulti. Il portale racconta di aver ricevuto una lettera in cui si annuncia che ad Ammirati verranno offerti 250 mila dollari per mostrarsi nudo in camera per un’ora. Il saltatore, al momento, non ha fatto sapere se accetterà o meno la singolare proposta.

anthony ammirati