21 ott 2021 17:18

IN AMORE E IN POLITICA IL "MAI" E "IL PER SEMPRE" NON ESISTONO - AMBRA ANGIOLINI RIPARTE DA UN NUOVO TATUAGGIO: "UN PER SEMPRE CHE NON SI POTEVA RIFIUTARE". MA ALLEGRI NON C’ENTRA. DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE CON "ACCIUGA", L'ATTRICE HA DECISO DI INCIDERE SULLA PROPRIA PELLE IL SUO LEGAME INDELEBILE CON…