marialuisa jacobelli

Lei è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Lui è il fenomeno della Nazionale di calcio francese. E tra i due è scoccata la scintilla. Come racconta Oggi in esclusiva

Lui e’ Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint Germain e della Nazionale francese. Lei Marialuisa Jacobelli, giovane opinionista sportiva ed ex tentatrice di Temptation Island, figlia di Xavier, direttore di Tuttosport. E pare che si siano lasciati andare a una notte infuocata nella lussuosissima suite di un hotel parigino a cinque stelle (lusso). Come racconta Oggi in esclusiva

mbappe

È SCOPPIATA LA PASSIONE – Nei giorni scorsi tra il calciatore francese di origini camerunensi e la bella Marialuisa è scoppiata la passione. I soliti ben informati sussurrano che i due piccioncini abbiano approfondito la loro conoscenza a Parigi. Più precisamente in una lussuosa suite del noto hotel Sofitel. Lo anticipa in esclusiva Oggi, che sul prossimo numero in edicola racconta tutti i dettagli dell’infuocata liaison.

marialuisa jacobelli 4

MODELLA, TENTATRICE E OPINIONISTA – Marialuisa Jacobelli è in qualche modo figlia d’arte. Papà Xavier, direttore di Tuttosport e già al timone di numerosi quotidiani in passato, le ha trasmesso la passione per il giornalismo, che ha coltivato collezionando numerose esperienze in tv tra cui anche il talk sportivo Tiki Taka. Ma molti la ricorderanno anche per la piccante comparsata all’ultima edizione di Temptation Island, dove è stata tra le tentatrici più apprezzate e ammirate. Per non dire del suo lavoro di modella, che mette in mostra benissimo sui social e non solo…

