G.D.C. per il Corriere della Sera

Re Carlo d' Inghilterra è tornato. La seconda vita in premier League è cominciata nel migliore dei modi per Carlo Ancelotti, subito vittorioso all' esordio sulla panchina dell' Everton. «Per me è stato un giorno davvero speciale, Goodison Park mi ha riservato un' accoglienza fantastica, e ho potuto capire che l' atmosfera della Premier League non è cambiata. La vittoria, anche se è arrivata solo all' 80', a mio giudizio è meritata, nonostante all' inizio siamo stati troppo molli», le prime parole del nuovo tecnico dei Toffees. Ancelotti, esonerato dal Napoli il 10 dicembre dopo la vittoria sul Genk, a 60 torna così in Inghilterra dove dieci anni fa aveva già allenato il Chelsea, con cui aveva vinto titolo e Coppa d' Inghilterra.

Il successo per 1-0 sul Burnely, firmato dalla rete di Calvert-Lewin, è ossigeno per l' Everton, ora tredicesimo in classifica, ma con un cuscinetto di quattro punti sulla zona retrocessione. Nel match con il Burnley si è rivisto nel finale l' ex juventino Moise Kean che Ancelotti cercherà di rilanciare. L' Everton tornerà in campo già domani contro il Newcastle.

Il Boxing Day è amaro per José Mourinho. Il Tottenham batte il Brighton, ma il portoghese piangeva nelle interviste del dopo gara per la morte del cane: tanti i commenti di solidarietà ricevuti. Nello scontro tra prime, il Leicester perde 4-0 in casa con il Liverpool che ora guida la classifica con 13 punti di vantaggio.

