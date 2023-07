ANCELOTTI SOGNA DI PORTARE AL REAL MADRID MBAPPÉ PER IL DOPO-BENZEMA. "LA STAMPA" SCRIVE CHE LA PRIMA ALTERNATIVA AL FRANCESE È VLAHOVIC. MA IL TECNICO ITALIANO VUOLE SOLO L'ATTACCANTE FRANCESE. VLAHOVIC, PARTITO PER LA TOURNÉE AMERICANA DELLA JUVENTUS, E' SUL MERCATO. SENZA LA SUA PARTENZA NON SI PUO' CHIUDERE PER LUKAKU - IL DS GIUNTOLI: “DOBBIAMO DARE UNA SISTEMATINA AI CONTI” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Gianluca Oddenino per “La Stampa”

carlo ancelotti

Decolla la Juventus per gli Stati Uniti, ma decolla anche il mercato. Tutto ruota attorno a Dusan Vlahovic, convocato per la tournée americana (oggi la partenza da Torino con destinazione San Francisco) e sempre più al centro delle trattative.

Dopo essere stato valutato dal Bayern Monaco, che ha poi preferito investire su Harry Kane, il centravanti serbo è finito nella ristretta lista del Paris Saint-Germain (con cui ci sarebbe più di un accordo sostanziale) e adesso è stato sondato pure dal Real Madrid. La squadra di Ancelotti cerca un numero nove dopo la partenza di Benzema per la ricca Arabia e il sogno di Florentino Perez resta Kylian Mbappé, ma allo stesso tempo il club spagnolo valuta un piano-B nel caso in cui l'attaccante francese non riuscisse a liberarsi dal Psg.

DUSAN VLAHOVIC

Per questo le azioni di Vlahovic sono in rialzo: nelle scorse settimane il suo agente l'aveva proposto al Real e ora qualcosa si muove. La prima idea è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, visto che i Blancos cercano una soluzione temporanea in attesa che Mbappé si liberi nell'estate 2024 a parametro zero […]

C'è stata anche una telefonata di Ancelotti per avere il bomber 23enne, che la Juve non ritiene incedibile. «Non è un segreto che dobbiamo dare una sistematina ai conti - aveva detto martedì il ds Giuntoli nel giorno della sua presentazione allo Stadium - e davanti a offerte irrinunciabili ci possiamo pensare».

kylian mbappe

Proprio la tournée sarà l'occasione giusta per ampi confronti con il giocatore e per discutere con il Real Madrid, visto che ai primi di agosto le due squadre si sfideranno a Orlando. Negli Usa ci saranno anche i massimi dirigenti Scanavino, Calvo e Giuntoli, mentre Allegri ha convocato 30 calciatori per il Soccer Champions Tour: gli esuberi (Bonucci in primis) restano alla Continassa, così come Rabiot che ha accusato un problema al polpaccio (lo stesso infortunatosi nella Francia a giugno) nei primi allenamenti.

DUSAN VLAHOVIC

Anche per questo è stato reintegrato McKennie a centrocampo, visto che Pogba difficilmente giocherà contro Barcellona, Milan e Real, mentre la Juve continua a lavorare per garantirsi Kessié. C'è in agenda un incontro con il Barça, primo avversario alle 4.30 italiane di domenica, che apre al prestito solo con un obbligo di riscatto fissato in 20 milioni: sull'ex milanista, però, si muove pure l'Atletico Madrid oltre ad alcuni club inglesi.

[…] La priorità juventina, però, è l'attacco e il destino di Vlahovic condiziona le mosse in entrata. Servono almeno 80 milioni di euro per il cartellino del serbo: soldi buoni per migliorare i conti e ingaggiare Romelu Lukaku, che resta in attesa a Londra dopo essere finito fuori rosa nel Chelsea. C'è l'accordo tra le parti, 40 milioni ai londinesi e un quadriennale da 8 milioni per il centravanti ex Inter, solo che tutto è legato a Vlahovic in bilico tra Psg e Real. […]

CRISTIANO GIUNTOLI carlo ancelotti 1 carlo ancelotti 2 DUSAN VLAHOVIC