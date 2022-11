ANCHE NEL '90 L'ARGENTINA PERSE ALL'ESORDIO CON IL CAMERUN MA LI' C'ERA MARADONA, QUI MESSI - DOPO LA SCONFITTA CON L’ARABIA SAUDITA LEO PIGOLA: "E’ UN COLPO DURISSIMO, SIAMO DEVASTATI. SAPEVAMO CHE LA PRIMA PARTITA POTEVA NON ANDARE BENE. SEGNARE SUBITO CI HA FATTO MALE. MA IL NOSTRO GRUPPO SI DISTINGUE PER L'UNITÀ, PER LA SUA SOLIDITÀ, È ORA DI ESSERE PIÙ UNITI CHE MAI, DI TORNARE ALLE ORIGINI E AL NOSTRO GIOCO".

"È un colpo durissimo, una sconfitta che fa male, ma dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi stessi. Proveremo a battere il Messico". Guardare avanti non mitiga la delusione di Leo Messi dopo la prima sorpresa di Qatar 2022, la sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita. Partita che pure il rigore iniziale proprio della Pulce sembrava aver messo sui binari dell'albiceleste: "Il gol segnato in fretta ci ha fatto male, ci ha tratto in inganno. Sapevamo che poteva capitare di non giocare nel migliore dei modi nella prima partita. Non abbiamo ritrovato il gioco. E , con il passare dei minuti, con il risultato opposto, le cose si sono fatte sempre più difficili".

Alla domanda su come si sentiva la squadra dopo la partita, Messi ha risposto: "Devastata". È anche la partita che ha chiuso a quota 36 partite la striscia di imbattibilità dell'Argentina, "salvando" il record di 37 dell'Italia 2018-2021: "È un colpo molto duro, non pensavamo di iniziare così - ha detto ancora Messi -. Pensavamo di partire bene, con tre punti, come dicevamo prima della partita. Ci avrebbe dato tranquillità. Ma questo gruppo si distingue per l'unità, per la sua solidità, è ora di essere più uniti che mai, di tornare alle origini e al nostro gioco".

