ANCHE NEL CALCIO È UN REGNO SEMPRE PIÙ DISUNITO - IL GIORNALISTA BRITANNICO GEOFF ANDREWS: "LE DIVISIONI SEGUITE ALLA BREXIT CONTINUANO A DEFINIRE LA POLITICA E LA CULTURA DEL PAESE. GALLESI E SCOZZESI HANNO TIFATO CONTRO PER EVITARE CHE BORIS JOHNSON TRASFORMASSE LA FINALE IN UNA VITTORIA POLITICA. È STATA SCONFITTA L'IDEA DEL CT SOUTHGATE, QUELLA DI UN PAESE MULTIETNICO E CAMPIONE DI DIRITTI. IL FUTURO DELLA NAZIONE CHIEDE UN'INGHILTERRA PIÙ SAGGIA"

Testo di Geoff Andrews* pubblicato da "La Stampa"

*Senior Lecturer in Politics alla Open University e manager di Philosophy Football FC

Traduzione di Carla Reschia

Le bottiglie rotte, i rifiuti, gli ubriachi e le risse erano immagini già da tempo associate alla squadra inglese (e occasionalmente ricollegabili alla sbornia del venerdì sera delle città più vivaci della Gran Bretagna).

Tuttavia, i fischi alla nazionale italiana, gli attacchi ai tifosi e il disprezzo per la medaglia da secondi classificati (in un campionato dove l'Inghilterra aveva giocato bene, arrivando alla sua prima finale dopo 55 anni), possono avere rappresentato uno choc per gli italiani che ammirano ancora il fair play inglese.

È anche un'immagine in contrasto con quella coltivata dal manager inglese Gareth Southgate. Quest' uomo modesto e mite, a volte paragonato a un insegnante di geografia, ha instillato nella sua squadra un forte cameratismo, una maggiore consapevolezza tattica e ha combattuto il culto dell'ego che aveva afflitto la squadra in passato.

La sua squadra rifletteva la diversità dell'Inghilterra multiculturale. Cosa non del tutto comune, alcuni dei suoi giovani giocatori avevano imparato a giocare nella Bundesliga e nella Liga ed erano più aperti alla cultura europea.

Si sono inginocchiati e hanno tenuto testa ai razzisti (che purtroppo sono tornati nelle ultime ore a bullizzare i giocatori di colore dell'Inghilterra). Ma il compito di Southgate era davvero gravoso. Questa è un'Inghilterra al centro di un regno molto disunito. Le divisioni seguite alla Brexit continuano a definirne la politica e la cultura (compreso il calcio).

Ciò ha portato un maggiore sostegno all'indipendenza della Scozia (che ha votato contro la Brexit) e del Galles (che ha votato a favore). Molti scozzesi e gallesi hanno sostenuto l'Italia sulla base del fatto che Boris Johnson (come Silvio Berlusconi in Italia) avrebbe sfruttato una vittoria per ragioni politiche.

Allo stesso tempo, l'Inghilterra ha faticato a contenere l'ultima variante del Covid-19. La decisione di Boris Johnson di allentare le restrizioni alla fine di questo mese è stata controversa e condannata da alcuni medici e politici.

Anche la vista dei tifosi inglesi che corrono per strada a Wembley e nello stadio deve essere interpretata in quel contesto. Una libertà senza regole né restrizioni e che non ha riguardo per la sicurezza. È stato imprudente.

Per molti, l'Inghilterra di Southgate è stata un esempio di un altro Paese, di ciò che l'Inghilterra potrebbe aspirare ad essere. Molti politici, a sinistra come a destra, hanno sfruttato la situazione.

Un membro conservatore del Parlamento ha rifiutato di sostenere la squadra se avesse continuato a «mettersi in ginocchio», mentre altri hanno esagerato le dichiarazioni alla stampa di Gareth Southgate per sottintendere che stesse attaccando il governo. Eppure la vera forza della lettera «Cara Inghilterra» indirizzata da Southgate alla nazione, e composta prima della partita d'inizio contro la Croazia, consisteva nell'appello al di là di ogni divario politico.

Era un riconoscimento del sacrificio e dell'eroismo dei medici e degli infermieri durante la pandemia, della «fragilità della vita» e dell'orgoglio di rappresentare il suo Paese. Al di là del contesto abbracciava i valori patriottici e offriva una visione - o forse uno sguardo - di un Paese più unito. Nel merito, suggeriva un'Inghilterra diversa.

Finiti i lanci lunghi e l'immutabile formazione 4-4-2, dove individui di talento erano costretti a prestazioni inadatte. C'è stata invece più enfasi sulla tattica, con Southgate che ha cambiato la squadra per adattarsi all'avversario.

Kalvin Phillips e Declan Rice, i due centrocampisti difensivi (posizione a lungo trascurata dall'Inghilterra), sono diventati più importanti. Qualcuno ha anche azzardato che i giocatori inglesi «si tuffassero».

Un importante giornalista sportivo ha sostenuto che vincendo facili rigori morbidi, fossero diventati «scafati» come gli italiani. La sconfitta dell'Inghilterra è stata persino attribuita alla squadra che è diventata troppo italiana, ovvero è rimasta troppo bassa e ha giocato a catenaccio.

Nella sua conferenza stampa post-partita Gareth Southgate appariva esausto. Come gli italiani capiscono meglio di chiunque altro, il calcio ha la capacità di riflettere valori, divisioni, speranze e aspirazioni che vanno oltre il gioco.

Questo non è mai stato così evidente come nel caso della nazionale inglese nell'era post-Brexit di una pandemia. Southgate ha fatto del suo meglio. Non è bastato, alla fine, per vincere il torneo o per unire il Paese.

Il suo desiderio dichiarato (in «Cara Inghilterra») che «ogni partita, indipendentemente dall'avversario, abbia il potenziale per creare da qualche parte un ricordo indimenticabile per un tifoso inglese», nella finale non è stato realizzato.

Il dopo partita ha mostrato il volto arrabbiato e amaro della vecchia Inghilterra. Il futuro del Regno Unito ha bisogno di un'Inghilterra più saggia e più forte per sopravvivere. Forse più di qualsiasi figura politica nel Regno Unito, per qualche settimana estiva, ha ispirato a molti una nuova idea di nazione.

