ANCHE IL CIRCUS DELLA FORMULA 1 ALZA BANDIERA BIANCA: CANCELLATO IL GP DI MELBOURNE DOPO IL FORFAIT DELLA MCLAREN. UN MEMBRO DELLA SCUDERIA DI WOKING POSITIVO AL CORONAVIRUS. IL PRESSING DEI PILOTI PER FERMARE LA CORSA. LA STAFFILATA DI HAMILTON: ''IL DENARO È RE"

ALESSANDRA RETICO per repubblica.it

hamilton

Anche il circus della Formula Uno alza bandiera bianca. La conferma ufficiale è arrivata, il Gran Premio d'Australia in programma domenica a Melbourne e che avrebbe dovuto dare il via alla nuova stagione non si correrà. Una decisione inevitabile dopo che la McLaren ha dato forfait a seguito della positività al coronavirus di uno dei membri del suo team. A oggi, fra le prove in calendario, solo il Gran Premio di Cina programmato a Shanghai in aprile era stato rinviato a data da destinarsi mentre risulta confermato il Gp del Bahrain del 22 marzo ma a porte chiuse. A rischio anche l'esordio della F1 in Vietnam previsto per il 5 aprile.

Il caso McLaren

hamilton 7

Una decisione, quella dell'annullamento, che fa seguito all'annuncio della McLaren di ritirarsi dal Gran premio d'Australia dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al Coronavirus. Quello che tutti temevano è dunque reale: nel paddock della Formula 1 ha fatto il suo ingresso il Covid-19. Negativi invece le 4 persone del team Haas che si erano sottoposte a tampone.

Hamilton: "In F1 il denaro è re"

A chiedere la cancellazione del Gran premio sono stati gli stessi piloti. Duro il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton in conferenza stampa sull'ipotesi di correre: "Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza, la F1 continua ad andare avanti, perché il denaro è re. Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui. C'è un mondo che si sta muovendo in una direzione, il resto del mondo sta reagendo, probabilmente un po' in ritardo, abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall'Europa agli Stati Uniti. L'NBA viene sospesa e la Formula 1 continua ad andare avanti. Vedo tanti fans in pista già oggi con tutti i rischi del caso.

hamilton 100

Ho visto Jackie Stewart questa mattina, in forma, sano e in salute, così come altre persone anziane nel paddock. È decisamente preoccupante per me, pensando anche che cinque membri di squadre di Formula 1 siano già stati sottoposti ai test per il coronavirus. Cosa possiamo dire? Money is the king, il denaro è re, non posso aggiungere molto, ma non posso evitare di dire la mia opinione. Posso solo esortare a prendere tutte le precauzioni possibili, cosa che non ho visto fare oggi mentre camminavo per venire in pista. Ho visto tutto procedere come al solito, come se fosse una giornata normale, spero solo che alla fine del weekend non ci siano brutte notizie".

F1, i piloti arrivano sul circuito del Gp d'Australia, iniza il mondiale

Vettel: "Pronti a tirare il freno"

Sono già arrivate. Anche il ferrarista Sebastian Vettel, con meno enfasi ma con la medesima perplessità del suo rivale, non si era tirato indietro: "Spero che altri siano d'accordo, e speriamo che non si arrivi a questo, ma se dovesse succedere sicuramente tirerei il freno a mano. Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli ultimi anni per varie circostanze e penso che avremo una opinione comune su grandi decisioni come questa. Credo che saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi".

vettel leclerc