E ANCHE ‘STO COPRIFUOCO CE LO STIAMO TOGLIENDO DALLE PALLE: DA DOMANI SCATTA ALLE 23, DAL 7 GIUGNO A MEZZANOTTE E DAL 21 LIBERI TUTTI, SI TORNA A VIVERE LA NOTTE - LE REGIONI CHE ENTRANO IN FASCIA BIANCA DA SUBITO NON AVRANNO ALCUN LIMITE DI ORARIO PER GLI SPOSTAMENTI…

Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni per "il Corriere della Sera"

Il governo fissa tre date per arrivare all' eliminazione del coprifuoco nelle regioni che si trovano in fascia gialla. Nel decreto approvato dal governo è specificato che «con ordinanza del ministero della Salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli previsti, per eventi di particolare rilevanza».

Da domani si potrà circolare dalle 5 e fino alle 23. Dopo questo orario sarà consentito uscire dalla propria abitazione soltanto per «comprovate esigenze», vale a dire motivi di lavoro, salute e urgenza. Bisognerà avere l' autocertificazione e indicare il luogo di partenza, quello di arrivo e anche la ragione dello spostamento.

Da questa data si potrà circolare dalle 5 e fino alle 24. Dopo questo orario sarà consentito uscire dalla propria abitazione soltanto per «comprovate esigenze», vale a dire motivi di lavoro, salute e urgenza. Bisognerà avere l' autocertificazione e indicare il luogo di partenza, quello di arrivo e la ragione dello spostamento.

Da questa data non ci sarà più alcun limite di orario relativo agli spostamenti.

Le regioni che entrano in fascia bianca non avranno alcun limite di orario per gli spostamenti. Ma fino al 21 giugno i governatori e i sindaci potranno comunque porre limitazioni legate a particolari esigenze, fissando regole decise da un tavolo tecnico.

Per spostarsi da e per le regioni in fascia arancione e rossa sarà necessario il «green pass» se non si hanno motivi di lavoro, salute e urgenza che possano giustificare il trasferimento.

