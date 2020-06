12 giu 2020 10:29

ANCHE GLI SCIPPATORI VANNO IN TRASFERTA – PER LA RAPINA A CASTILLEJO A MILANO FERMATI 2 PREGIUDICATI NAPOLETANI - HANNO PORTATO VIA AL GIOCATORE UN OROLOGIO DI VALORE E SONO STATI FERMATI IN AUTOSTRADA AD AREZZO. PERQUISITA L'ABITAZIONE DI UNA LORO AMICA A BRUGHERIO: HA GETTATO VIA I LORO ABITI USATI DURANTE IL COLPO. I DUE HANNO RAGGIUNTO MILANO DURANTE LA QUARANTENA…