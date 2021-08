ANCHE VENDITTI SERVE A MOURINHO – “È UN PECCATO CHE QUANDO LA GENTE CANTI L'INNO I GIOCATORI NON SIANO ANCORA IN CAMPO” (DITE ALLO “SPECIAL” CHE FU FABIO CAPELLO A VOLERE CHE L’INNO FOSSE CANTATO PRIMA DELL'INGRESSO IN CAMPO DELLA SQUADRA PER EVITARE DISTRAZIONI) - ZANIOLO SI SCUSA PER IL CARTELLINO ROSSO, ABRAHAM CONQUISTA TUTTI. L’ESULTANZA DI CLAUDIO AMENDOLA SOTTO GLI OCCHI DI COMMISSO – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Mourinho: “È un peccato che quando la gente canti l'inno i giocatori non siano ancora in campo” (dite allo “Special One” che fu Fabio Capello a volere che l’inno fosse cantato prima dell’ingresso in campo della squadra per evitare distrazioni)

(ANSA) La prima di José Mourinho in campionato con la Roma è stata un successo. Tre a uno alla Fiorentina e subito grande feeling con i tifosi. "È un peccato che quando la gente canti l'inno i giocatori non siano ancora in campo, perché penso che ci sarebbe più emozione per i ragazzi - ha detto, ai microfoni del club, lo 'Special One' -. Io ero in panchina ad aspettare ed è stato veramente bellissimo.Lo sapevo già da avversario, immaginate adesso che sono sulla panchina della Roma".

Dichiarazioni alle quali si aggiungono quelle di Zaniolo sui social, che si dice rammaricato per l'espulsione. "Dispiaciuto per aver lasciato i compagni in 10", sono le scuse del numero 22 giallorosso al ritorno in campo in una partita ufficiale all'Olimpico. Oggi, intanto, giorno libero concesso alla squadra che tornerà ad allenarsi domani alle 10 in vista della sfida di giovedì contro il Trabzonspor. (ANSA).

Claudio Amendola è un super tifoso della Roma e la sua incontenibile esultanza con le braccia al cielo al momento della convalida da parte del Var del gol del 2-1 firmato da Veretout non sorprende. Ciò che ha reso lo scatto virale è stata più che altro la sua posizione sugli spalti: proprio davanti al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il cui sguardo non ha bisogno di spiegazioni...

