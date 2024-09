14 set 2024 09:00

ANCORA TU, MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIU’? WANDA NARA E ICARDI SONO STATI AVVISTATI INSIEME IN ARGENTINA: PROVE TECNICHE DI RIAPPACIFICAZIONE? LA SCIO’- GIRL HA FATTO COLAZIONE CON L'EX COMPAGNO, VOLATO IN SUDAMERICA IN OCCASIONE DELLA PAUSA DEI CAMPIONATI – LO SFOGO DOPO LE CRITICHE PER NON AVER RILASCIATO DICHIARAZIONI - LA MANCANZA DI RISPETTO È VIOLENZA…