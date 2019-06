ANDATE A QATAR! – RUMORS: L’EMIRO AL-THANI SI STA PER COMPRARE LA FIORENTINA! DA ORE C’È UNA RIUNIONE IN CORSO NEGLI UFFICI DELLA SOCIETÀ VIOLA E COMMISSO SAREBBE FUORI DAI GIOCHI – PER I DELLA VALLE I 150 MILIONI MESSI SUL PIATTO DALL’IMPRENDITORE ITALO-AMERICANO SONO TROPPO POCHI – E AL THANI HA UN SACCO DI SOLDI DA SPENDERE: PATRIMONIO PERSONALE DA 1 MILIARDO DI EURO, CON IL SUO FONDO SOVRANO STA FACENDO SHOPPING IN TUTTA EUROPA…

Debora Parigi per www.novella2000.it

EMIRO DEL QATAR Tamim ben Hamad Al Thani

Ormai da settimane si parla della cessione della Fiorentina, la società calcistica della città di Firenze in mano ai Della Valle dal 2002, cioè quando fallì sotto la gestione Cecchi Gori. L’ultima annata non è stata delle migliori e la tifoseria viola chiede a gran voce che la famiglia Della Valle se ne vada e lasci il posto a chi è veramente intenzionato ad investire nella squadra e a conquistare qualche traguardo degno della città gigliata. A tal proposito da giorni si parla dell’imprenditore italo-americano Commisso, ma anche dell’emiro del Qatar.

AL THANI

Negli ultimi giorni sembrava che proprio l’imprenditore di origini calabresi fosse ormai il prossimo presidente della Fiorentina, ma adesso è sbucato prepotentemente Al-Thani, l’emiro del Qatar che si era interessato alla Viola.

Ovviamente sono solo voci, perché da ore c’è una riunione in corso negli uffici della Fiorentina ed è vietata la fuga di notizie ufficiali su chi sarà l’acquirente della società ormai destinata a fuggire dalle mani degli imprenditori marchigiani per nuovi lidi.

Chi è Al-Thani del Qatar

Al-Thani è nato a Doha, in Qatar, il 3 giugno 1980 ed è il quarto figlio dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Ha studiato in Gran Bretagna, per la precisione alla Sherborne School nel Dorset, e qui nel 1997 ha ricevuto gli A Levels. Poi ha frequentato la Royal Military Academy Sandhurst laureandosi nel 1998.

commisso

Alla sola età di 38 anni ha un patrimonio di 1 miliardo di euro che deriva per la maggior parte dalla Qatar Investment Authority, gestore delle riserve di gas e petrolio del Paese. Inoltre ha conquistato il trono del Qatar dopo le dimissioni del padre nel 2013.

Oltre a questo, il fondo sovrano ha investito miliardi in molte imprese britanniche e non solo. E possiede grandi quote di grandi aziende come: Barclays, Harrods, Volkswagen e Walt Disney. Inoltre è propretario della squadra di calcio PSG.

EMIRO DEL QATAR Tamim ben Hamad Al Thani

Insomma sarebbe un bel colpo per la città di Firenze se l’emiro del Qatar riuscisse a prendersi la squadra.

Intanto la Fiorentina ha blindato Federico Chiesa.

Federico Chiesa resta alla Fiorentina

fratelli della valle

È sicuramente il più corteggiato della Serie A, ma non solo, e Federico Chiesa ogni anno rischia di lasciare Firenze e la sua Fiorentina (dov’è cresciuto) per approdare in altri club molto più prestigiosi. Quest’anno sembrava l’anno del vero addio: i risultati non sono arrivati per la squadra gigliata e il gioiellino viola ha bisogno di una società comn grossi obiettivi per avere ciò che si merita. Inoltre la situazione societaria ha suscitato paura nei tifosi che stanno rischiando di vedersi portare via il loro campione. Infatti ultimamente si è fatta molto avanti l’Inter che sembra voler a tutti i costi Federico Chiesa.

FEDERICO CHIESA

Adesso, però, i tifosi viola possono tirare un sospiro di sollievo, perche la Fiorentina ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha esplicitamente detto che Federico Chiesa non si muoverà da Firenze.

Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà. ACF Fiorentina.

Insomma, chiunque comprerà la Fiorentina deve sapere che il punto di partenza è proprio Federico Chiesa.