ANDATE, TANTO VE RIPIJA A TUTTI - MARC MARQUEZ OPERATO, NESSUNA LESIONE AL NERVO RADIALE - L'INTERVENTO ALL'OMERO DEL BRACCIO DESTRO DEL CAMPIONE DEL MONDO È PERFETTAMENTE RIUSCITO. GLI È STATA APPLICATA UNA PLACCA. TORNERÀ PRIMA DEL PREVISTO, FORSE GIÀ IL 7 AGOSTO. ANCHE SE RISCHIA GROSSO… - IL VIDEO DELLA CADUTA

Mario Salvini per gazzetta.it

Marc Marquez è stato operato all Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir. E l’intervento è riuscito: è stata inserita una placca, che ha ridotto le fratture subite all’omero del braccio destro a causa della caduta in gara domenica scorso a Jerez. Il nervo radiale, che preoccupava, è integro.

Il che dovrebbe ridurre i tempi di recupero. Ora si tratta di vedere la funzionalità dell’omero. Con il nervo radiale a posto non è escluso che, dopo aver saltato il secondo GP di Jerez (denominato di Andalusia) il campione del Mondo posa tornare in pista per il gran premio della Repubblica Ceca, a Brno, il 7 di agosto.

PUIG SOLLEVATO

Il suo team manager, Albert Puig, è ottimista e sembra sollevato dall’esito dell’intervento. “ Tutti quelli che corrono nel Mondiale hanno la sfortunata possibilità di farsi male e dover andare in sala operatoria - ha detto - sfortunatamente, è stato il nostro turno ed è stato Marc che ha dovuto subire un intervento chirurgico.

Marc avrà bisogno di tempo per riprendersi, ma siamo contenti di come è andato tutto. Il dottor Mir e il suo team si sono occupati dell’intera situazione dall’autunno (il riferimento era all’infortunio alla spalla, ndr) e hanno eseguito un’operazione di successo. Questo dà al team molta motivazione, sapendo che è andata bene, ma ora dobbiamo essere pazienti per vedere come Marc recupera e per capire quando può tornare. ”

