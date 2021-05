ANDONIO “GALACTICO” – IL REAL MADRID AVREBBE CONTATTATO ANTONIO CONTE PER LA PANCHINA DOPO L’ADDIO DI ZIDANE– IL TECNICO LECCESE PIACE DA TEMPO AL REAL ED ERA GIA’ VICINO A SEDERSI SULLA PANCHINA DELLE “MERENGUES” NEL 2018 – IN CORSA CI SAREBBE ANCHE POCHETTINO, RAUL E… - NEL CASO DELL’ARRIVO DI CONTE ALLA “CASA BLANCA” DUE BIG RISCHIANO IL POSTO. ECCO CHI SONO. L'EX CT PROVERA' A PORTARE QUALCHE TOP PLAYER NERAZZURRO IN SPAGNA?

Da www.corrieredellosport.it

conte zidane

Il Real Madrid ha contattato Antonio Conte. Lo scrive il sito del quotidiano spagnolo AS, spiegando che i dirigenti dei Blancos avrebbero sondato la disponibilità dell'ex allenatore dell'Inter, parlando anche delle sue idee del possibile rinnovamento della rosa della squadra. Conte piace da tempo al Real e, dopo l'addio di Zidane, il suo nome è diventato caldo per la panchina della blasonata formazione spagnola. A Conte vengono riconosciute doti da vincente e, già nel 2018, era stato vicino alla panchina del Real.

pochettino

Pochettino resta il favorito per il Real

Secondo AS il favorito, più dell'allenatore pugliese, resta Mauricio Pochettino, tecnico dato in partenza al Psg e che da sempre piace al presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Altri tecnici in corsa per la panchina dei Blancoso sono Raul, Xabi Alonso e Joachim Loew.

antonio conte

Incredibile valzer di panchine. A poche ore dall'annuncio ufficiale della separazione consensuale tra l'Inter e Antonio Conte, in Spagna hanno annunciato che Zinedine Zidane non sarà il tecnico del Real Madrid nella prossima stagione. Tra i nomi in lista per sostituire Zizou, oltre a Raul, tecnico del Castilla, ci sarebbe proprio l'allenatore leccese.

Conte ha dimostrato la sua forza all'Inter, riportando uno scudetto che nella sponda nerazzurra di Milano mancava dal 2010 e interrompendo l'egemonia della Juve che durava da nove stagioni. Anche nella sua esperienza inglese si è rivelato un top della panchina, portando a casa con il Chelsea una Premier League e una FA Cup. Sul piano dei risultati, dunque, Conte rappresenterebbe una garanzia per Florentino Perez.

conte hazard

Real Madrid, ecco chi potrebbe salutare in caso di arrivo di Conte

Secondo gli spagnoli di Don Balon, pero, nel caso in cui dovesse essere proprio lui a prendere il posto di Zidane sulla panchina dei Blancos, potrebbero partire due big. Il primo risponde al nome di Eden Hazard. Il tecnico ha allenato il belga ai Blues ma i due non avrebbero mai instaurato un feeling particolare. Un dettaglio che non scuote più di tanto il presidente delle Merengues, preoccupato invece per la situazione Courtois.

conte courtois

L'altro nome che potrebbe finire sulla lista dei partenti, infatti, è proprio quello del portiere, un altro che è stato allenato da Conte ai tempi del Chelsea. In questa circostanza, dunque, potrebbe trattarsi di un vero e proprio problema da risolvere dato che Courtois rappresenta una sicurezza tra i pali ed è uno degli uomini spogliatoio più importanti in casa Real Madrid.