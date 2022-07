ANDREA ORLANDO PRESO A PALLETTATE DA PAOLO BERTOLUCCI – IL MINISTRO DELLA SINISTRA PD PIGOLA SU TWITTER LE SOLITE TRITE E VACUE PAROLE SULL’AGENDA SOCIALE – LA RISPOSTA DELL’EX TENNISTA AZZURRO CHE VINSE LA DAVIS NEL ’76 E’ FULMINANTE: “QUESTA MERAVIGLIOSA AGENDA DOVE LA TENEVATE NASCOSTA? SONO 10 ANNI CHE SIETE ALLA GUIDA DEL PAESE” - INTANTO BERSANI CONTINUA A MENARE IL TORRONE CON IL CAMPO LARGO: “BASTA CON LE FATWE CON I 5 STELLE, FINIRA’ CHE CE NE PENTIREMO”

Domani alle 21 alla Festa de l'Unità di Roma per ripartire dalla nostra agenda sociale. Da una sanità e da una scuola pubbliche, dal lavoro e dai salari, da sostenibilità ambientale e innovazione digitale, da lotta a lavoro povero e precariato, da inclusione sociale e pensioni. pic.twitter.com/omHsMZMgdn — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) July 26, 2022

LA RISPOSTA DI PAOLO BERTOLUCCI SU TWITTER

Questa meravigliosa agenda dove la tenevate nascosta? Sono 10 anni che siete alla guida del Paese

BERSANI: "BASTA FATWE CON I 5S, FINIRÀ CHE CE NE PENTIREMO"

Da repubblica.it

"Una destra che ha litigato per due anni si è trovato un giorno a una colazione e si è messo d'accordo. E noi? Non ci abbiamo nemmeno provato e non aver fatto alcun tentativo è la cosa per cui saremo rimproverati", così Pier Luigi Bersani intervistato su La7 a "L'aria che tira" se la prende "con le fatwe". "E' vero che con i cinquestelle ci sono differenze - aggiunge - ma abbiamo anche tante sovrapposizioni".

Sono gli altri che portano avanti campagne come quelle della aliquota unica "che è l'alleanza dei possidenti e delle corporazioni", dice Bersani. Il deputato di Leu ricorda come la sinistra stia governando con successo a Napoli o Bologna. "Vogliamo rinunciare a tutto questo? Ricordiamoci una cosa - ha aggiunto Bersani - se c'è una speranza di recuperare qualche voto nel popolo che si astiene è difficile cercarlo a destra dove dobbiamo tirarci una coperta molto corta e dove comunque la destra vince". "Dovremmo invece provare a investire in una piattaforma sociale che mette insieme elementi di radicalità e razionalità".

Con quale parola chiave? "Bisogna partire dalla dignità del lavoro che è strapazzata non solo nelle nuove generazioni - dice il deputato di Leu - lavorare per abolire la precarietà è l'unico modo per invertire la rotta dei salari. Io dico che bisogna ripartire dalla dignità e qualità del lavoro". Conclude poi: "Non mi piace quando ce la prendiamo con i populismi, come se il popolo non dovesse c'entrare nella politica. Dovremmo prendercela con la demagogia, solo con quella, perché è prerogativa delle élite".

