ANVEDI COME BALLA NANDEZ! – MANDATO D’ARRESTO PER IL CENTROCAMPISTA DEL CAGLIARI, NAHITAN NANDEZ: IL CALCIATORE, CHE È ANCHE RISULTATO POSITIVO AL COVID, È STATO DENUNCIATO DALL’EX COMPAGNA, SARAH GARCIA MAURI, PER VIOLENZA “DOMESTICA, PSICOLOGICA E PATRIMONIALE - IL MANDATO È VALIDO PER IL TERRITORIO URUGUAIANO, E NON A LIVELLO INTERNAZIONALE. MA A FINE GENNAIO NANDEZ DOVRÀ TORNARE NEL SUO PAESE PER LE QUALIFICAZIONI MONDIALI