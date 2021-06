ANTONIO CONTE: OGNI CAPELLO, UN CAPRICCIO - L’ALLENATORE HA DETTO NO AL TOTTENHAM PERCHÉ NON È STATO CONVINTO DAL PROGETTO TECNICO DEL CLUB LONDINESE, DALLE POTENZIALITÀ DELLA SQUADRA E DALLA SUA REALE COMPETITIVITÀ - CONTE ORMAI E’ UNA LAGNA CONTINUA E I GRANDI CLUB D’EUROPA SI GUARDANO BENE DALL’INGAGGIARLO: PRETENDE SPESE FOLLI E INVESTIMENTI FARONICI (MA IN TEMPI DI PANDEMIA E BILANCI IN ROSSO, PUO’ ANCHE ANDARE A CERCARE FORTUNA IN AMERICA...)

diletta leotta antonio conte

Filippo Bonsignore per www.corriere.it

Conte-Tottenham, non si fa. Niente ritorno in Premier League (almeno per ora) per l’ex tecnico dell’Inter, che sembrava pronto a ripartire immediatamente dopo il trionfo e l’addio con i nerazzurri. E, invece, il matrimonio con gli Spurs non si celebrerà, a meno di colpi di scena. Sembrava tutto pronto per il lieto fine; al contrario, la trattativa si è via via arenata, fino a saltare.

Le ragioni

antonio conte

A pesare sono stati i dubbi di Antonio che, nonostante la volontà di una nuova esperienza in Inghilterra dopo i due anni al Chelsea, non è apparso convinto del progetto del club londinese. Il Tottenham, settimo nell’ultimo campionato, è rimasto fuori dall’Europa dei grandi: ripartirà infatti dalla neonata Conference League. Conte nutriva dubbi sulle reali potenzialità della squadra e sulla sua competitività al cospetto di Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool.

antonio conte 2

Per lui era fondamentale poter avere subito una chance di competere per il successo. La situazione economica del Tottenham, appesantita dall’ingente investimento per il nuovo stadio e dalla pandemia, non avrebbe permesso un mercato adeguato. In più, Harry Kane, la stella degli Spurs, ha fatto capire chiaramente di essere stufo di non vincere e di essere attratto dalle sirene dei Citizens e del Real Madrid. Se si aggiunge lo scoglio sulla composizione dello staff che Conte avrebbe potuto portare con sè (non più di 4 fedelissimi), il quadro è completo.

antonio conte 4

Niente tandem con Paratici

Niente Tottenham, quindi. Non si ricostituirà il tandem con Fabio Paratici, ex responsabile dell’area tecnica della Juve con cui aveva lavorato dal 2011 al 2014. Paratici, che ha salutato venerdì la società bianconera, è ad un passo dalla firma con gli Spurs. E ora Conte che cosa farà? «Sono una persona che non si accontenta delle situazioni ‘comode’.

antonio conte 5

E l’Inter rappresenta la decisione più difficile - ha spiegato a Dazn -. Dove mi vedo tra cinque anni? Mi piacerebbe fare delle esperienze all’estero, magari in America». Per il futuro a più breve termine, non è da escludere un anno sabbatico per ricaricarsi dopo l’esperienza nerazzurra. Le panchine dei top club, infatti, al momento sono tutte occupate. In attesa che si liberi un posto...

antonio conte