1 feb 2023 12:12

ANTONIO CONTE SI OPERA D'URGENZA PER RIMUOVERE LA CISTIFELLEA - L'ALLENATORE SOFFRIVA DA QUALCHE GIORNO DI FORTI DOLORI ADDOMINALI, E DOPO I CONTROLLI IN OSPEDALE I MEDICI GLI HANNO DIAGNOSTICATA LA COLECISTITE - I TEMPI DI RECUPERO SONO INCERTI: IL TECNICO SALENTINO POTREBBE ASSENTARSI ANCHE PER UN PAIO DI MESI…