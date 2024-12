ANVEDI COME SGOMMA LANDO! – NORRIS VINCE IL GP DI ABU DHABI E REGALA ALLA MCLAREN IL TITOLO COSTRUTTORI, IL NONO PER LA SCUDERIA BRITANNICA – LA FERRARI, NONOSTATE IL SECONDO POSTO DI CARLOS SAINZ E IL TERZO DI CHARLES LECLERC, NON RIESCE A RECUPERARE I PUNTI DI DISTACCO - LO SPAGNOLO DICE ADDIO AL “CAVALLINO”: AL SUO POSTO ARRIVERA' HAMILTON...

Estratto dell’articolo di Massimo Brizzi per www.gazzetta.it

lando norris gp abu dhabi

La McLaren torna sul trono della F1 e la Ferrari deve rimandare la festa iridata. Il GP di Abu Dhabi, tappa finale del Mondiale 2024, incorona il team di Woking che conquista il titolo Costruttori per la nona volta nella storia, come non gli riusciva dal 1998, dai tempi di Mika Hakkinen e David Coultrard.

Sul circuito di Yas Marina vince Lando Norris, che chiude il 2024 da vicecampione del mondo grazie al suo quarto successo stagionale, davanti alla coppia Ferrari formata da Carlos Sainz (2°) e Charles Leclerc (3°). La vittoria di Norris, con Jannik Sinner a sventolare la bandiera a scacchi, suggella il trionfo della McLaren dopo una partenza con il giallo per uno scontro fra Verstappen e Piastri alla prima curva […]

carlos sainz lando norris charles leclerc - gp abu dhabi

CUORE FERRARI

Per il Cavallino la rincorsa iridata, già complessa per i 21 punti da recuperare alla vigilia e ulteriormente complicata con la retrocessione a fondo griglia di Charles Leclerc, eliminato in Q2 e penalizzato di 10 posti, si riapre parzialmente per la collisione che coinvolge Piastri al via. Il cuore però non è sufficiente. La rimonta gagliarda di Leclerc, che conquista con temperamento un podio impensabile alla vigilia, e la solidissima prestazione di Sainz non bastano. […]

jannik sinner - gp abu dhabi

La gara di Abu Dhabi segna l'addio di Sainz al Cavallino, che chiude il suo quinquennio in Ferrari con 4 vittorie, 6 pole, 25 podi e l'impronta di una professionalità rara a trovarsi. Saluti anche per Hamilton, che si congeda dalla scuderia Mercedes con un 4° posto di orgoglio da 16° in griglia, la soddisfazione di aver superato il compagno Russell all'ultimo giro, il prestigio di un sodalizio quasi insuperabile (6 Mondiali e 84 vittorie) e la voglia di continuare a vincere con la Ferrari, sua sposa dal 2025. […]

jannik sinner charles leclerc - gp abu dhabi