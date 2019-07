ARIECCOLO: BUFFON TORNA ALLA JUVE, DOMANI LE VISITE MEDICHE - AFFARE DE LIGT IN CHIUSURA SULLA BASE DI 75 MILIONI. SU CANCELO C’E’ IL BAYERN - MILAN, PER VERETOUT CI VOGLIONO 25 MILIONI CASH – LA ROMA VICINA ALL’ATALANTINO MANCINI PER SOSTITUIRE MANOLAS, CACCIA AL PORTIERE DEL BETIS PAU LOPEZ - IL SOGNO HIGUAIN - E SU ICARDI…

Filippo Bonsignore e Monica Colombo per corriere.it

Juve, su Cancelo c’è il Bayern Monaco

C’è un nuovo pretendente per Cancelo: è il Bayern Monaco, che sorpassa il Manchester City nella corsa al terzino portoghese. I Citizens sono bloccati dalla necessità di fare cassa attraverso le cessioni e il mercato in entrata viene di conseguenza rallentato.

Così i campioni di Germania hanno sfruttato l’impasse per avviare i contatti con la Juve e con l’entourage del giocatore. L’obiettivo dei bianconeri resta il medesimo: incassare 55-60 milioni. I campioni d’Italia, intanto, presentato Rabiot, lavorano con l’Ajax per chiudere l’affare De Ligt: l’accordo sulla base di 75 milioni è dietro l’angolo

Inter, in attacco è rimaso solo Icardi

La lite fra Inter e Roma per Nicolò Barella, che sembra preferire le lusinghe di Conte e la prospettiva di giocare la Champions League nonostante i giallorossi abbiano già un accordo con il Cagliari, ha acceso la miccia sul mercato. I rapporti fra i due club sono ai minimi termini tanto che la trattativa da mesi avviata per Dzeko ora è ferma su un binario morto. I giallorossi, che entro il 30 giugno dovevano far cassa per generare plusvalenze, ora non hanno più la necessità impellente di vendere. Così, sebbene per l’attacco si segua Higuain, Dzeko non è più un giocatore sacrificabile per forza. Per lo meno non alle cifre che l’ad interista, Beppe Marotta, aveva proposto.

Cioè 10 milioni più un giocatore per arrivare a 13. Il neo ds giallorosso Petrachi pretende 20 milioni, non un euro di meno. Il prezzo ha fatto sobbalzare i dirigenti nerazzurri, che a loro volta minacciano di far firmare gratis a febbraio l’attaccante, il cui contratto con la Roma scadrà nel giugno prossimo. Il centravanti bosniaco, ora in vacanza, appare perplesso constatando che per Sensi e Lazaro non si è badato a spese e che le cifre che l’Inter è disposta a spendere per Barella e Lukaku sono folli. Dzeko è atteso in ritiro per le visite mediche l’8 luglio e ora la Roma non esclude di proporgli il rinnovo del contratto. Schermaglie destinate a scomparire in attesa di un’intesa che si troverà più avanti? Probabile. Ma prima ci sarà da ricucire il dialogo fra i due club e, al momento, l’impresa è improba. Così, con lo stallo che avvolge Dzeko, con Lukaku in stand by dopo che lo United ha già fatto sapere di non gradire la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, con Lautaro Martinez impegnato nella Copa America, è stato convocato per il ritiro Icardi, l’attaccante che nessuno vuole. Pazienza se Marotta aspetta la moglie-agente Wanda per un confronto. Lei è a Ibiza, come le storie su Instagram certificano.

Milan, la Fiorentina per Veretout vuole solo soldi

Ieri Paolo Maldini e Ricky Massara hanno incontrato in un hotel del centro di Milano i dirigenti della Fiorentina, Daniele Pradè e Joe Barone. Argomento di discussione il cartellino di Jordan Veretout, che i toscani valutano 25 milioni. I rossoneri hanno provato a inserire contropartite tecniche nell’affare, da Cutrone a Biglia passando per Laxalt, Strinic e Borini. I colloqui sono aperti anche se la Fiorentina preferirebbe soltanto cash. Oggi il ds viola Pradè incontrerà la Roma, che al francese ha proposto un ingaggio da 3 milioni e nell’affare potrebbe inserire Defrel, ed entro fine settimana anche il Napoli che nella trattativa può calare l’asso di giocatori appetibili come Ounas o Rog. Nel frattempo, il Southampton ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto per Andrè Silva

Roma, affondo per Mancini e Pau Lopez

La nuova Roma di Fonseca si muove con decisione. Il sogno resta Higuain: gli ostacoli sono la volontà del giocatore che, tramite il fratello-agente, ha fatto sapere di essere intenzionato a restare alla Juve (e come alternativa a tornare in Premier League) e l’ingaggio da 7,5 milioni per i prossimi due anni. I giallorossi sono disposti ad offrire 4,5 milioni per quattro stagioni. Mancini e Bartra sono i prescelti per la difesa: per l’azzurro l’Atalanta chiede 25 milioni più bonus, i giallorossi sono fermi a 22 più 3 di bonus. Con lo spagnolo c’è già un accordo quadriennale e si punta ad abbassare la valutazione del Betis Siviglia di 20 milioni. In alternativa c’è Lyanco del Torino. Sempre dal club andaluso potrebbe arrivare il portiere: offerti 18 milioni per Pau Lopez. E poi c’è Veretout per il centrocampo: oggi incontro con la Fiorentina per battere la concorrenza di Milan e Napoli. Uscite: Nzonzi ha rifiutato il Galatasaray, piace al Monaco.

l Napoli non molla Lozano

Non c’è solo James Rodriguez nei piani del Napoli. Per il colombiano si attende solo l’accordo con il Real Madrid (prestito a 10 milioni più obbligo di riscatto a 30 gradi due anni) e si lavora sui diritti di immagine, tanto che il club spera di averlo per l’ultima fase di ritiro a Dimaro. All’orizzonte resta anche Hirving Lozano: per l’attaccante messicano è già stata presentata un’offerta da 50 milioni al Psv Eindhoven ma ora c’è il pressing forte del Valencia. A centrocampo fari su Elif Elmas, talento del Fenerbahce; l’alternativa è Pulgar del Bologna.

