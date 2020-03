ARMAGEDDON PALLONARO - IL MINISTRO SPADAFORA ATTACCA LA SERIE A E ANNUNCIA LO STOP A PARTITE E ALLENAMENTI FINO AL 30 APRILE – DAL PINO, NUMERO 1 DELLA LEGA, REPLICA: “NON È IL MOMENTO DELLA DEMAGOGIA. LA SERIE A E' LA LOCOMOTIVA DELLO SPORT ITALIANO. PRODUCE 3 MILIARDI DI EURO DI RICAVI E UN INDOTTO DI 8” – TOMMASI (ASSOCALCIATORI): “C’E’ IL RISCHIO DI CHIUDERE QUI LA STAGIONE”

Spadafora

“Con riferimento alle odierne affermazioni del Ministro dello Sport Spadafora ritengo non sia il momento di fare polemiche e demagogia. I numeri parlano da soli e non serve aggiungere altro per evidenziare il ruolo della Lega Serie A a sostegno del calcio di base e indirettamente di tutto lo sport italiano”.

Lo sottolinea in una nota il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, in risposta al ministro, che aveva accusato le società di vivere in una bolla e al di sopra delle proprie possibilità, proponendo lo stop alle competizioni e agli allenamenti per tutto il mese di aprile.

Nel comunicato si mette in luce come in Italia oltre 32 milioni di appassionati seguano il calcio, un fenomeno sociale ed economico che dà lavoro a più di 300mila persone generando l’1% del PIL nazionale.

PAOLO DAL PINO

“La Serie A da sempre svolge un riconosciuto ruolo di locomotiva del comparto, producendo direttamente ogni anno circa 3 miliardi di euro di ricavi totali e generando un indotto di 8 miliardi a beneficio dell’intera piramide calcistica, oltre a una contribuzione fiscale e previdenziale di 1 miliardo di euro.

In questi anni l’importo contributivo e solidaristico della Serie A, per lo sviluppo dell’impiantistica, per la valorizzazione dei settori giovanili e per sostenere sport diversi dal calcio, è sempre cresciuto: dai 93 milioni che la Lega Serie A destinava nel primo anno della sua fondazione nel 2010, agli oltre 130 che saranno versati al termine dell’attuale stagione. Cifre importanti, sulle quali si regge l’intera filiera, che la Lega Serie A spera di continuare ad erogare anche per il futuro, a salvaguardia di tutto il movimento calcistico italiano”.

tommasi

TOMMASI: "C'È IL RISCHIO DI CHIUDERE QUI LA STAGIONE"

"Domani sul tavolo abbiano un elemento in più rispetto alle scorse settimane perché dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c'è: occorre dunque porsi il problema della chiusura della stagione da un punto di vista sportivo, dei contratti, insomma formale". Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, il sindacato dei giocatori, Damiano Tommasi, al telefono con l'Ansa interviene sulle aspettative alla vigilia dell'incontro tra l'Aic e la Lega di Serie A.

"Sul taglio degli stipendi cerchiamo se possibile una soluzione comune - continua Tommasi - la Juve è andata avanti ma non ci ha colto di sorpresa, sapevamo tutto e non ci sentiamo delegittimati (tra l'altro Chiellini è nostro consigliere): se non ci sono contenziosi tra club e giocatori non siamo tenuti a intervenire, se loro hanno trovato un accordo va bene così".

